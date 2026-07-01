Adorni gastó $139 millones con tarjeta de crédito en dos años

La justicia federal inició un seguimiento sobre el patrimonio de Manuel Adorni tras detectar movimientos financieros que no guardarían correlación con sus ingresos declarados. De acuerdo con los registros que evalúa el fiscal Gerardo Pollicita, quien se desempeñó como jefe de Gabinete realizó consumos con sus tarjetas de crédito por un total de 139 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo pasado. Los investigadores señalaron que este monto es superior al salario que percibió durante su paso por la función pública.

A partir del levantamiento del secreto bancario, se analizó su economía personal en sus roles de vocero y titular de la Jefatura de Gabinete. En ese periodo, sus ingresos mensuales fueron de tres coma cinco millones de pesos hasta finales de 2025, momento en que pasaron a ser de siete coma seis millones. La sumatoria de los gastos efectuados con plásticos superaría los sueldos cobrados, lo que fundamenta la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El expediente incluye testimonios sobre el uso de tarjetas de crédito de terceros para la compra de artículos de videojuegos. Una empleada declaró en los tribunales de Retiro que cedía sus tarjetas al funcionario para estas operaciones y que luego recibía el pago correspondiente en efectivo. Asimismo, se citó a Gisela Kocsis y Luis Enrique Aluju, del área de Vocería, para verificar si hubo otros consumos registrados bajo nombres de empleados.

La investigación también se extiende a pagos de gran volumen realizados fuera del circuito bancario. El contratista Matías Tabar brindó datos sobre una remodelación en la vivienda de Adorni, ubicada en el barrio privado Indio Cua, donde se habrían abonado 245 mil dólares en efectivo. La fiscalía aguarda un informe de la DATIP para concluir los peritajes sobre el nivel de gasto del ex funcionario.