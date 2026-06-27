Adorni podría dejar la Jefatura de Gabinete y Santilli suena como reemplazo

El presidente Javier Milei llegó este viernes a la Argentina tras su viaje a España y se reunió en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de horas decisivas para el futuro del funcionario dentro del Gobierno nacional.

Según trascendió, Adorni presentaría su renuncia y el mandatario estaría dispuesto a aceptarla, luego de meses de desgaste político vinculados a la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Desde el oficialismo señalaron que la salida sería producto de un acuerdo entre ambas partes.

“Esta vez es el propio Manuel que ya reconoce que está desgastado. La salida es consensuada”, indicaron desde el entorno del Gobierno.

La definición ocurre luego de una serie de movimientos dentro de la estructura oficial. Adorni mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que habrían analizado el escenario político y su continuidad en el cargo.

Santilli, el nombre que gana fuerza

Ante una eventual salida del actual jefe de Gabinete, el nombre que aparece con más posibilidades para ocupar ese lugar es el del ministro del Interior, Diego Santilli.

El funcionario cuenta con vínculos con gobernadores, sectores del Congreso y dirigentes del PRO, además de respaldo dentro del espacio libertario. Su llegada podría ser interpretada como una señal de fortalecimiento del diálogo político y la búsqueda de mayor articulación parlamentaria.

Según trascendió, Santilli ya habría recibido una propuesta para asumir la Jefatura de Gabinete, aunque originalmente había solicitado tiempo hasta el 2 de julio para tomar una decisión.

En caso de concretarse el cambio, Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos, podría quedar al frente del área vinculada a las negociaciones políticas.

Reordenamiento de la comunicación oficial

La posible salida de Adorni también se vincula con una reorganización de la estrategia comunicacional del Gobierno. En los últimos días, Milei comenzó a distribuir tareas que estaban bajo la órbita del jefe de Gabinete.

Entre esos cambios se encuentra la designación de Adrián Ravier como vocero y de Fabián Fernández como secretario de Prensa, con el objetivo de centralizar los mensajes oficiales.

Además, desde la Casa Rosada buscan que los comunicados de los ministerios tengan una coordinación previa para mejorar la comunicación del Gobierno y evitar que los conflictos internos opaquen la agenda de gestión.

La decisión final quedará en manos de Milei tras el encuentro con Adorni, en una jornada clave para la reorganización del equipo presidencial.