La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional quedó formalmente completada con la presentación de su renuncia al directorio de YPF, cargo que ocupaba en representación del Estado dentro de la empresa público-privada. La dimisión deberá ser considerada por el directorio de la petrolera en una próxima reunión.

La renuncia fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de YPF, Horacio Marín. En el documento, Adorni expresó: “De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio”.

Carta de la renuncia de Adorni.

De acuerdo con información publicada por Infobae y fuentes oficiales, el directorio de la compañía podría reunirse el miércoles de la próxima semana para tratar la renuncia. En ese encuentro también podría analizarse la incorporación de Diego Santilli como nuevo representante del Estado.

La decisión de dejar el directorio se suma a la renuncia que Adorni presentó el sábado pasado a la Jefatura de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. Según explicó en la carta enviada al presidente Javier Milei, el desgaste personal y familiar provocado por la exposición pública y las denuncias judiciales influyeron en su determinación de alejarse de la función pública.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", sostuvo el ex funcionario, quien además rechazó haber cometido hechos de corrupción y afirmó que fue señalado públicamente "sin un solo hecho de corrupción" comprobado en su contra.

La salida de Adorni se produjo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita. El expediente incluye el análisis de movimientos patrimoniales, compras realizadas con tarjetas de empleados públicos y operaciones inmobiliarias, entre otros elementos.

Tras la renuncia, Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete en un acto realizado en la Casa Rosada y encabezado por el presidente Javier Milei. Durante la ceremonia participaron tanto el mandatario como el propio Adorni.

Al referirse al caso, Milei reiteró su respaldo al ex funcionario y sostuvo que continúa confiando en su inocencia. El Presidente remarcó que la Justicia aún no emitió una sentencia sobre la causa y cuestionó los cuestionamientos públicos previos a una definición judicial.

Además, rechazó que la salida de Adorni estuviera vinculada con una eventual interpelación parlamentaria o con dificultades en la gestión. Según explicó, la decisión respondió al impacto que la exposición pública y las denuncias tuvieron sobre el entorno familiar del ex jefe de Gabinete.