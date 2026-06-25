El Gobierno nacional se prepara para oficializar un cambio clave en su estrategia comunicacional. Adrián Ravier, economista, dirigente de La Libertad Avanza y exdiputado nacional por La Pampa, asumirá este viernes como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. La presentación se realizará a las 11 en Casa Rosada y será transmitida en vivo para los medios acreditados.

La confirmación fue realizada por el propio Ravier a través de sus redes sociales, pocas horas después de que la Cámara de Diputados aceptara formalmente su renuncia a la banca que ocupaba desde diciembre de 2025. En ese mensaje agradeció a los ciudadanos pampeanos por el respaldo recibido y destacó su paso por el Congreso.

El futuro vocero también anunció que el próximo martes encabezará su primera conferencia de prensa oficial. Será la primera oportunidad en la que responderá preguntas de los periodistas acreditados desde que fue designado para ocupar uno de los cargos más visibles de la administración de Javier Milei.

"El próximo martes a las 11 encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial", expresó Ravier al detallar la hoja de ruta de sus primeros días en funciones. El economista aseguró que buscará desempeñar el cargo con "transparencia, información y rigor técnico", conceptos que remarcó al referirse a las exigencias de la función.

La llegada de Ravier se produce luego de que Manuel Adorni dejara la vocería presidencial. El cambio fue anunciado por el propio funcionario tras una reunión con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos. En ese momento, Adorni definió a su sucesor como la persona encargada de convertirse en la voz oficial de la gestión nacional.

Ravier es uno de los economistas más cercanos al presidente. Doctor en Economía, docente universitario y autor de diversas publicaciones académicas, mantiene una relación intelectual y política de larga data con Milei. Incluso, ambos compartieron trabajos y publicaciones vinculadas a la teoría económica y las ideas liberales.

Dentro del oficialismo consideran que su desembarco permitirá reforzar la comunicación de los resultados económicos de la gestión y recuperar una dinámica más activa en la difusión de las políticas gubernamentales. La decisión forma parte de una reorganización más amplia del esquema de comunicación impulsado por la Casa Rosada en las últimas semanas.

Con su presentación prevista para este viernes y su primera conferencia programada para el martes, Ravier iniciará formalmente una etapa que buscará reposicionar la vocería presidencial como uno de los principales canales de comunicación entre el Gobierno y la sociedad.