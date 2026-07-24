El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el proyecto de Inocencia Fiscal II impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa busca incentivar que los argentinos incorporen al sistema financiero los ahorros que mantienen fuera del circuito formal, sin considerar delincuentes a quienes decidan adherirse al régimen.

Durante una entrevista con el canal de streaming Carajo, el funcionario sostuvo que la economía argentina necesita reglas fiscales y monetarias estrictas para consolidar la estabilidad y atribuyó la situación económica actual a las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas.

En ese contexto, Ravier puso el foco en los ahorros que muchos argentinos conservan fuera del sistema bancario.

"Tenemos los argentinos un dinero atesorado afuera del sistema, abajo del colchón, por distintas razones. Qué bueno sería que todo este sistema sea canalizado a los bancos. El espíritu es hacer un pacto con la sociedad de decir que esta gente que tiene dinero afuera no son delincuentes", afirmó.

Además, explicó que la propuesta apunta a facilitar la regularización de esos fondos sin revisar su origen en el pasado.

"Te damos la oportunidad de traer el dinero al sistema formal, pero no vamos a estar investigando para atrás", agregó.

El vocero también sostuvo que las medidas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei contribuirán a una reducción de las tasas de interés y de la inflación, con impacto positivo sobre el consumo.

"Estamos ante la transformación más importante del país", aseguró.

El proyecto de Inocencia Fiscal

Las declaraciones de Ravier se produjeron mientras el Poder Ejecutivo enviaba a la Cámara de Diputados el proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había explicado que la iniciativa busca que los ahorros mantenidos fuera del sistema bancario puedan incorporarse al circuito formal sin penalidades.

Según el texto enviado al Congreso, la propuesta introduce cambios en dos aspectos principales: el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el sistema de prescripción tributaria.

Entre las principales modificaciones, elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan adherirse.

Además, redefine el concepto de "discrepancia significativa", estableciendo nuevos criterios para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda impugnar declaraciones juradas.

El proyecto también incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración y pague las diferencias dentro de los 15 días posteriores a la notificación sin perder los beneficios del régimen.

La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo, y ahora deberá ser debatida en el Congreso Nacional.