Adrián Ravier inicia su etapa como vocero presidencial

Adrián Ravier comenzará este lunes su desembarco en la Vocería Presidencial con una reunión clave con Manuel Adorni, en la que se definirán los lineamientos del nuevo esquema de comunicación del Gobierno de Javier Milei.

El flamante vocero presidencial adelantó, tras conocerse su designación, que buscará “aportar un granito de arena” a la comunicación de gestión y brindar respuestas a las dudas que puedan surgir. Su llegada marca un cambio de perfil respecto a su antecesor, con una impronta que desde el oficialismo describen como más institucional y enfocada en la economía y la gestión.

El encuentro con Adorni se realizará durante las primeras horas del lunes y tendrá como objetivo definir la estructura que quedará bajo la órbita de Ravier, quien en principio dependería directamente de la Jefatura de Gabinete. También se establecerán los alcances de su nueva función dentro del Ejecutivo.

Desde Casa Rosada anticiparon que el nuevo vocero no tendrá el mismo estilo confrontativo que caracterizó a Adorni, quien protagonizó numerosos cruces con periodistas durante sus conferencias y tuvo una fuerte exposición pública antes de dejar el rol comunicacional.

Una nueva etapa para la comunicación oficial

El Gobierno busca que la llegada de Ravier permita recuperar protagonismo para una Vocería que quedó debilitada en los últimos meses por la controversia que involucró a Adorni y las investigaciones sobre su patrimonio.

En ese contexto, no descartan que el nuevo funcionario realice una primera conferencia de prensa durante esta semana, una práctica que había quedado suspendida. La actividad serviría como presentación formal ante la prensa acreditada.

Antes de asumir plenamente sus funciones, Ravier tendrá su primera aparición pública junto a Milei el martes, durante un evento organizado por la Fundación Faro, donde participará en una exposición sobre el libro “La Batalla por la Macroeconomía”, obra que escribió junto al Presidente.

Su rol dentro de La Libertad Avanza

El nombramiento de Ravier fue recibido de manera positiva dentro de los distintos sectores del oficialismo. Su perfil económico y su vínculo con el universo libertario fueron considerados factores centrales para su elección.

Además de su experiencia como economista y exdiputado, Ravier mantiene vínculos con sectores internos de La Libertad Avanza: es director académico de Fundación Faro y titular del partido en La Plata, lo que lo conecta con diferentes espacios de la estructura oficialista.

Desde el entorno presidencial destacan que su perfil busca recuperar una identidad vinculada a los inicios del movimiento libertario: un dirigente con formación económica, menor exposición política tradicional y una imagen asociada a las ideas originales del espacio.

El desafío inmediato será determinar si el cambio de vocero logra modificar la dinámica comunicacional del Gobierno y si Ravier consigue darle una nueva impronta a un área considerada estratégica para la gestión de Milei.