La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial lo ubicó en el centro de la escena política nacional. El economista, académico y exdiputado nacional fue elegido por el presidente Javier Milei para encabezar una nueva etapa en la estrategia de comunicación del Gobierno.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1978, Ravier construyó una extensa carrera académica vinculada a la economía. Es licenciado en Economía, posee una maestría en Economía y Administración de Empresas y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde fue dirigido por el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes de la Escuela Austríaca.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como docente e investigador en distintas universidades de Argentina y del exterior. Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la Ucema y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa, además de participar en programas de posgrado vinculados a teoría monetaria y ciclos económicos.

Su relación con Milei se remonta a los años previos a la llegada del actual presidente a la política nacional. Ambos compartieron espacios de difusión de ideas liberales y fueron coautores del libro “La batalla por la macroeconomía”. Según relató el propio Ravier en una entrevista reciente, mantiene una identificación con el liberalismo desde su juventud y trabajó durante años en la divulgación de esas ideas.

En el plano ideológico, se define como un liberal clásico. Defiende la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y un Estado con funciones limitadas. También mantiene una postura crítica hacia el socialismo y las políticas económicas de inspiración keynesiana.

Entre sus principales propuestas aparecen la reducción del gasto público, el establecimiento de reglas fiscales para limitar el déficit, la apertura económica y una menor intervención estatal en los mercados. Además, se manifestó históricamente a favor de la dolarización como mecanismo para evitar futuros procesos inflacionarios, aunque recientemente señaló que Argentina optó por fortalecer el peso y que ese debate podría retomarse más adelante.

Durante los últimos meses, Ravier respaldó públicamente el programa económico impulsado por la administración de Milei. Sostuvo que el país logró recuperar equilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, además de registrar mejoras en indicadores sociales y económicos.

Respecto del mercado laboral, afirmó que algunos sectores atraviesan dificultades mientras otros muestran crecimiento. Entre estos últimos mencionó a la energía, la minería, la agroindustria y los servicios profesionales exportadores. También destacó la necesidad de impulsar el crédito para fortalecer el consumo y la actividad económica.

En materia social, respaldó las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano y señaló que las transferencias directas permitieron reducir los niveles de indigencia y pobreza. Asimismo, defendió las reformas laborales impulsadas por el Gobierno con el objetivo de reducir la informalidad.

Además de su actividad académica, Ravier publicó libros como “En busca del pleno empleo” y “Elementos de Economía Política”, utilizado como material de estudio en distintos países de América Latina. También desarrolló una intensa actividad como columnista en medios especializados y participó en congresos internacionales vinculados al pensamiento liberal.

Su llegada a la vocería presidencial se produce en medio de una reorganización del área de comunicación de la Casa Rosada. Con un perfil técnico, experiencia en el debate público y una visión alineada con el rumbo económico del Gobierno, Ravier asume ahora la tarea de convertirse en una de las principales voces de la administración nacional.