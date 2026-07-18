La industria minera demanda cada vez más profesionales especializados en cuestiones legales, pero la formación universitaria no estaría acompañando ese crecimiento. Así lo advirtió a DIARIO HUARPE la abogada Jimena Daneri, exgerenta de Legales para Latinoamérica de Fortescue Metals Group y con experiencia previa en Barrick Gold, quien el próximo 19 de agosto dictará una capacitación sobre permisos y habilitaciones mineras en el Foro de Abogados de San Juan.

Según explicó la especialista, durante años el derecho minero ocupó un lugar importante en las carreras de abogacía de distintas universidades del país, pero esa situación cambió con el tiempo. "Eso ha sido un retroceso: hoy la mayoría de los abogados que egresan no tienen un conocimiento claro de la materia y de las necesidades legales que tiene la actividad minera", afirmó.

La situación contrasta con el crecimiento que atraviesa el sector. Daneri señaló que la demanda de profesionales especializados ya no proviene únicamente de las grandes compañías mineras, sino también de empresas exploradoras, proveedoras de servicios y consultoras vinculadas a la actividad.

En ese contexto, destacó el crecimiento que tuvo el Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan, que pasó de reunir alrededor de 70 profesionales a comienzos de año a cerca de 200 integrantes en la actualidad.

Una especialización que va más allá del derecho minero

Para Daneri, conocer el Código de Minería ya no es suficiente para desempeñarse en la actividad.

"No solamente hay que especializarse en minería, hay que especializarse en energía, en temática regulatoria y en contratos, porque cuando se desarrolla un proyecto minero en realidad se desarrolla un negocio con muchísimas aristas", explicó.

Para Daneri, la complejidad actual de la minería exige abogados con formación en regulación, contratos, ambiente y energía.

La abogada remarcó además que gran parte del trabajo jurídico dentro de una empresa minera no está relacionado con litigios, sino con la prevención de conflictos y el cumplimiento de requisitos legales.

"Lo que busca un asesor de empresas, ya sea externo o interno, es evitar el conflicto, es hacer posible el negocio", resumió.

Permisos, financiamiento y licencia social

La capacitación que brindará el 19 de agosto estará enfocada en los permisos, autorizaciones y habilitaciones que necesita un proyecto minero en cada una de sus etapas, desde la exploración hasta el cierre de mina. Esta charla es organizada por el Instituto de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados. La sede será le foro.

Según explicó, contar con esa documentación en regla es clave incluso para acceder a financiamiento internacional.

"Lo primero que hace un inversor internacional es revisar el listado de habilitaciones que tiene la operadora del proyecto", indicó.

Daneri agregó que el trabajo legal en minería también involucra aspectos ambientales y sociales que hoy son centrales para el desarrollo de cualquier proyecto.

"Podés tener el mejor recurso y las mejores reservas en la montaña y no las vas a poder desarrollar si no tenés un excelente plan de desarrollo social y de prevención ambiental que te permita manejar tus impactos", sostuvo.

Consultada sobre cómo revertir la falta de profesionales especializados, consideró que la solución no pasa únicamente por multiplicar cursos, sino por identificar qué contenidos no están siendo cubiertos actualmente por las universidades y las propuestas de capacitación existentes.