Este viernes 4 de septiembre, vecinos de distintos sectores de Chimbas podrían registrar una disminución en el servicio de agua potable debido a trabajos que realizará Obras Sanitarias (OS) en la red distribuidora.

Según informó la empresa, personal de Obras Sanitarias llevará adelante un empalme correspondiente a una ampliación de la red de agua potable que permitirá brindar el servicio al barrio Panaderos.

Las tareas están previstas entre las 9 y las 18 horas, aproximadamente. Durante ese período, el suministro podría verse disminuido en los barrios Las Lajas 1 y 2, Colonial, La Amistad y Arenales, además del Camping del Poder Judicial, el Parque Industrial y zonas aledañas.

Ante esta situación, desde OS solicitaron a los usuarios de los sectores alcanzados extremar el cuidado de las reservas disponibles en los tanques domiciliarios mientras se desarrollen los trabajos.

Además, recomendaron priorizar el consumo de agua potable para las necesidades básicas de bebida, higiene y alimentación hasta que el servicio recupere sus condiciones habituales.