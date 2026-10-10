Con cuatro proyectos mineros incorporados al RIGI y más de US$13.500 millones en inversiones anunciadas, la provincia enfrenta un desafío decisivo: preparar a sus trabajadores. Jeremías Bernal, gerente de PwC, aseguró que existe talento local, pero advirtió que es necesario acelerar la formación para aprovechar las oportunidades.

San Juan se prepara para una nueva etapa de desarrollo minero. Proyectos como Vicuña, Los Azules, Gualcamayo y la ampliación de Veladero ya cuentan con aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y estabilidad jurídica para atraer capitales. Sin embargo, detrás de las millonarias inversiones aparece una pregunta fundamental: ¿están preparados los sanjuaninos para ocupar los puestos de trabajo que se generarán?

Para responderla, Yo Te Invito, el programa de HUARPE TV, entrevistó a Jeremías Bernal, contador público, docente y gerente de PwC, una red internacional de firmas de servicios profesionales especializada en auditoría, consultoría, asesoramiento tributario y recursos humanos, que también trabaja con empresas del sector minero.

Su diagnóstico fue claro: “Estamos en camino”, aunque reconoció que actualmente la provincia no cuenta con suficientes profesionales para abastecer toda la demanda que podría generar la actividad.

Una carrera contra el tiempo

Bernal destacó que San Juan tiene una ventaja importante: más de dos décadas de experiencia minera y universidades que forman profesionales vinculados con la industria. No obstante, explicó que el desembarco de grandes corporaciones internacionales exige nuevas competencias.

Según señaló, algunos proyectos podrían comenzar a producir a gran escala en los próximos años, mientras que otros tendrán plazos de desarrollo más extensos.

“Hay que apretar el acelerador”, advirtió. Para el especialista, todavía existe una oportunidad de preparar a las nuevas generaciones, pero las decisiones deben tomarse ahora.

Además, remarcó que el desafío no se limita a las compañías mineras. La cadena de proveedores también necesitará trabajadores capaces de desenvolverse bajo estándares internacionales de calidad, gestión y administración.

Inglés, inteligencia artificial y liderazgo

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista fue la importancia de las habilidades que van más allá de un título universitario.

Bernal mencionó el inglés, la inteligencia artificial, la comunicación, el liderazgo y la capacidad para resolver problemas como competencias fundamentales para acceder a mejores oportunidades laborales.

También advirtió sobre un error frecuente entre los jóvenes: llegar a una entrevista de trabajo sin conocer suficientemente la empresa o el puesto al que aspiran.

Su consejo fue concreto: elegir el trabajo deseado y preguntarse cada seis meses “Si hoy fuera jefe de Recursos Humanos, ¿me contrataría para ese puesto?”.

No todo es ingeniería y geología

El crecimiento minero también abre oportunidades para quienes no desean desarrollar una carrera directamente vinculada con la extracción de minerales.

Contadores, administradores, traductores, especialistas en comercio internacional, médicos, técnicos en seguridad e higiene y choferes son algunos de los perfiles que mencionó Bernal.

A esto se suma el movimiento económico que podrían generar las inversiones en sectores como gastronomía, turismo, entretenimiento, construcción y servicios inmobiliarios.

El desafío de las universidades

Como docente de una diplomatura en Industria Minera, Bernal consideró indispensable fortalecer la relación entre universidades, empresas y Estado.

Propuso observar experiencias como la del Instituto Vaca Muerta, donde distintos sectores trabajan articuladamente para formar personal especializado.

Aunque reconoció avances en San Juan, sostuvo que todavía falta un esfuerzo mayor para desarrollar la próxima generación de trabajadores.

El mensaje final fue especialmente dirigido a los jóvenes: no esperar a terminar una carrera para comenzar a capacitarse.

Porque, si bien las inversiones prometen transformar la economía sanjuanina, el verdadero desafío será lograr que esa transformación también se traduzca en oportunidades concretas para los trabajadores de la provincia.