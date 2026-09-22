La AFA confirmó que la Recopa de Campeones se incorporará al calendario del fútbol argentino en 2027. El nuevo título se disputará mediante un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

La definición formó parte de una nueva reunión del Comité Ejecutivo en la que se analizaron las competencias de la próxima temporada. Con la incorporación, el fútbol de Primera División tendrá ocho torneos capaces de otorgar un título durante el año.

El reglamento establece tres encuentros. Primero se enfrentarán los campeones de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional; luego, el ganador de la Copa Argentina jugará sucesivamente contra el perdedor y el vencedor de ese cruce inicial.

Si un mismo club obtiene más de uno de los torneos clasificatorios, la plaza vacante podrá pasar al subcampeón correspondiente para garantizar la presencia de tres equipos distintos.

AFA modificará las definiciones

La reunión también dejó cambios para las instancias decisivas de los principales campeonatos. Se mantendrá el tiempo suplementario en los partidos de eliminación directa, pero desde las semifinales los encuentros se disputarán en estadios neutrales y con público de ambos equipos.

La intención es sostener el actual formato de las competencias principales, aunque introduciendo modificaciones en las fases finales.

Otro de los puntos analizados fue el mercado de pases. La AFA estudia adaptar sus períodos a los calendarios utilizados por otras ligas de Conmebol y Europa, aunque por ahora no se comunicó una resolución definitiva.

Ocho títulos durante 2027

El calendario de Primera División tendrá el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y Recopa de Campeones.

La nueva competencia ampliará así el mapa de copas nacionales. La Recopa será anual y sus partidos se disputarán en estadios que serán determinados por la AFA.

Con estas modificaciones, el organismo comenzó a delinear una temporada 2027 que mantendrá la estructura actual de los torneos, pero agregará otra definición y modificará la forma de disputar los cruces más importantes.