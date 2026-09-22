AFA define el reclamo de Vélez contra Boca en Copa Argentina

Boca y Vélez conocerán la resolución sobre el reclamo presentado por el Fortín por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina derivó el expediente al Comité Ejecutivo, que se reunirá este martes para definir el caso.

El encuentro correspondió a los octavos de final y terminó 0-0 durante los 90 minutos, mientras que Boca se impuso 4-3 en los penales. Vélez presentó posteriormente un reclamo para que se le otorgue el partido y, de esa manera, la clasificación a la siguiente instancia.

Los seis extranjeros

Según consta en la ficha del partido, Boca incluyó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. El reglamento permite cinco extranjeros en planilla, por lo que Vélez sostuvo que se produjo una alineación indebida.

Ángel Romero fue el único de los seis futbolistas que no ingresó al campo de juego. Ese punto forma parte de los argumentos de Boca para sostener que se trató de un error administrativo y que no existió ventaja deportiva.

Qué sostiene cada club

Vélez pidió que se le otorgue el partido ganado y, en consecuencia, la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Boca, en cambio, sostiene que la situación debería ser sancionada con multas económicas y apercibimientos, pero no con una modificación del resultado deportivo.

El caso también tiene impacto sobre el próximo partido de cuartos de final, ya que Racing debe enfrentar al ganador del cruce entre Boca y Vélez. Si el reclamo es aceptado, el rival será el conjunto de Liniers; si es rechazado, será Boca.