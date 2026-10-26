La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los dirigentes de la Liga Profesional analizan una nueva reestructuración de la Primera División prevista para implementarse a partir de la temporada 2027 —con chances de postergarse a 2028 por cuestiones de calendario—, con el objetivo central de eliminar la división por zonas y regresar a una tabla general única de todos contra todos.

El proyecto impulsado en el seno del Comité Ejecutivo elimina las zonas A y B para dar paso a un torneo unificado de 30 clubes. El certamen constará de un fixture general de 30 jornadas: 29 fechas de enfrentamientos directos entre todos los participantes más una jornada reservada para la tradicional fecha de clásicos y emparejamientos interzonales.

Este cambio responde al reclamo del público y dirigentes por la imposibilidad de que planteles de la misma categoría se enfrenten a lo largo de un año calendario.

La dinámica de la competencia mantendrá los títulos de Torneo Apertura y Torneo Clausura mediante un corte a mitad de camino. Al completarse la fecha 15 —previo al receso invernal—, el torneo interrumpirá su fase regular y los 16 mejores equipos posicionados en la tabla unificada clasificarán a una ronda eliminatoria directa (octavos, cuartos, semifinal y final) para coronar al campeón del Apertura.

Una vez reiniciada la actividad en la fecha 16, la fase regular concluirá en la fecha 30, momento en el que los primeros 16 clubes volverán a cruzar en playoffs para consagrar al ganador del Clausura.

En paralelo a los playoffs, la AFA mantendrá la consagración del campeón de la Tabla Anual para el club que finalice en el primer puesto de la sumatoria acumulada de las 30 fechas. La adopción del "todos contra todos" unificará la competencia para la clasificación a las copas internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y los descensos de categoría, corrigiendo las disparidades existentes al medir a todos los planteles bajo el mismo calendario.

Adicionalmente, las resoluciones del Comité Ejecutivo confirmaron la creación de la "Recopa de Campeones" (triangular entre los ganadores de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional), la disputa de semifinales y finales en sede neutral con ambas parcialidades y el retorno de las Promociones entre categorías del ascenso para regular los saltos institucionales de división