La falta de grandes eventos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en San Juan provocó un nuevo cruce político entre el Gobierno provincial y el diputado nacional Jorge “Koki” Chica. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, cuestionó la ausencia de la Selección Argentina y de la Copa Argentina en la provincia y aseguró que la gestión de Marcelo Orrego incluso consultó a la conducción del fútbol argentino para conocer los motivos.

El planteo de Romero surgió luego de la visita de Claudio “Chiqui” Tapia a la Difunta Correa tras la final del Mundial 2026. El ministro contó que el Gobierno se enteró de la presencia del titular de AFA por los medios. “No sabíamos que venía, nos enteramos por los medios”, sostuvo en El Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Romero también reveló que, junto al secretario de Deportes, fueron hasta AFA para preguntar si existía algún inconveniente con San Juan. “Hemos preguntado si hay algún problema con San Juan, porque nos cuesta creer que, teniendo la infraestructura que tenemos y las ganas de que venga el fútbol argentino, no venga”, afirmó.

La respuesta llegó de parte de Chica, exsecretario de Deportes durante la gestión de Sergio Uñac. El actual diputado nacional rechazó quedar vinculado con una eventual falta de gestión de la etapa anterior y devolvió la discusión hacia el presente. “No puedo contestar situaciones que quizás a lo mejor, de falta de gestión ellos, pero hoy se estarían contradiciendo porque hoy hay un torneo regional de la Asociación del Fútbol Argentino en El Cantón y que tiene que ver con el Futsal”, sostuvo.

De esta manera, Chica buscó marcar que AFA mantiene actividad en San Juan, aunque reconoció que la discusión central pasa por los grandes acontecimientos que dejaron de llegar a la provincia. En ese punto, reivindicó el vínculo que mantuvo con Tapia y recordó los eventos que consiguió durante su etapa como funcionario.

“Más allá de la amistad personal que tenemos con Claudio “Chiqui” Tapia, que siempre ha puesto y ha ponderado que la sociedad sanjuanina sea feliz”, señaló. En esa línea, destacó que el presidente de AFA gestionó en distintas oportunidades la llegada de “Messi, clásicos, Boca-River, y tantas otras cuestiones”.

El dirigente evitó plantear una confrontación directa con Romero, aunque su respuesta marcó diferencias con la actualidad. “Lamentablemente, no vamos a subirnos a un ring de polemización porque me parece que hay que seguir golpeando puertas para que la sociedad sanjuanina vuelva a tener esos grandes eventos”, afirmó.

Sin embargo, Chica dejó planteado el interrogante que, según su mirada, debe responderse desde la política. “¿Por qué no tenemos esos eventos de AFA en San Juan? Eso es lo que debo responder. No sé, me pregunto”, lanzó.

Además, marcó una diferencia con el rol que ocupaba cuando era funcionario provincial. “Cuando era autoridad provincial y era del Ejecutivo, sí respondía. Hoy no me corresponde”, afirmó, dejando en claro que no asumirá desde su actual función una explicación sobre las decisiones de la gestión de Guido Romero.

El contrapunto quedó así planteado entre dos miradas. Romero sostiene que San Juan cuenta con infraestructura, capacidad y voluntad para recibir grandes encuentros y que la Provincia incluso fue a AFA para preguntar por qué los eventos dejaron de llegar. Chica, en cambio, reivindica los espectáculos que tuvo la provincia durante su paso por el Ejecutivo y plantea que ahora hay que volver a “golpear puertas”.