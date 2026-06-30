La enorme expectativa que genera la Selección argentina en el Mundial volvió a quedar reflejada en la demanda de entradas para el duelo frente a Cabo Verde. Ante la gran cantidad de hinchas que viajaron a Miami sin ticket, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inició gestiones con la FIFA para ampliar la disponibilidad de localidades para el encuentro correspondiente a los 16avos de final.

La confirmación llegó de la mano del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien explicó que el organismo mantiene conversaciones con la FIFA para que un mayor número de argentinos pueda ingresar al Hard Rock Stadium. "Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Es un partido que nadie esperaba que tuviera tanta convocatoria. Estamos solicitando qué remanentes hay para que la gente pueda comprar y acceder", expresó Tapia durante una entrevista con el programa No se pudo, de Vorterix.

El dirigente explicó que una de las alternativas es poner nuevamente a la venta las entradas que fueron adquiridas con anticipación y que finalmente no serán utilizadas por sus propietarios. "Hablamos con FIFA. Seguramente las entradas de quienes compraron anticipadamente y no las utilicen saldrán nuevamente a la venta para que pueda ir más gente. Viajaron 50 mil personas sin entrada, pero es lo que genera la Selección. Hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos", señaló.

El entusiasmo por acompañar al equipo de Lionel Scaloni volvió a quedar demostrado con miles de argentinos que arribaron a Estados Unidos con la esperanza de conseguir un lugar en las tribunas para apoyar al campeón del mundo.

El objetivo: defender el título

Además de referirse al respaldo de los hinchas, Tapia dejó en claro cuál es la meta que persigue la Selección en esta Copa del Mundo. "Nuestro objetivo es jugar la final del 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil y diferente. Tenemos mucha confianza, pero hay que ir partido a partido", afirmó.

Con la clasificación asegurada a la fase eliminatoria y el apoyo masivo de sus simpatizantes, Argentina buscará seguir avanzando en el certamen con la ilusión intacta de volver a levantar la Copa del Mundo y defender la corona conquistada en Qatar 2022.