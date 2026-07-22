Hablar, comprender una conversación, leer o escribir son acciones cotidianas que parecen simples hasta que una lesión cerebral cambia por completo la forma de comunicarse. La afasia es una de las secuelas más frecuentes después de un accidente cerebrovascular (ACV) y requiere un diagnóstico precoz y rehabilitación especializada para mejorar la calidad de vida. Ese fue el eje de la entrevista con la licenciada Sandra Durán, fonoaudióloga, en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

La especialista aclaró que la afasia no es una enfermedad, sino un trastorno adquirido del lenguaje provocado por una lesión cerebral.

"La afasia es un trastorno del lenguaje que es adquirido y que es causado por un daño cerebral. No es una enfermedad, sino una secuela de este daño", explicó.

Como consecuencia, la persona puede tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas, formar oraciones, comprender lo que escucha o incluso leer y escribir. En algunos casos logra expresarse únicamente con frases breves, mientras que en otros habla de manera fluida, pero sin contenido comprensible.

Una señal frecuente después de un ACV

Según Durán, la principal causa de afasia es el accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. Sin embargo, también puede aparecer luego de traumatismos de cráneo, tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas.

La detección suele comenzar durante la internación. Cuando el paciente presenta dificultades para comunicarse o comprender el lenguaje, el equipo médico solicita la evaluación fonoaudiológica para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento.

La profesional remarcó además que muchas personas confunden la afasia con un problema de pronunciación. Sin embargo, aclaró que no son lo mismo. Mientras las alteraciones del habla afectan la forma de pronunciar los sonidos, la afasia compromete el lenguaje en su conjunto, es decir, la capacidad de comprender y expresar ideas.

También explicó que existen distintos tipos de afasia. Algunas permiten hablar con fluidez, aunque las palabras carecen de sentido o significado. Otras, más frecuentes, dificultan encontrar la palabra correcta y construir frases completas.

La rehabilitación comienza cuanto antes

El tratamiento está a cargo de la fonoaudiología y debe iniciarse lo antes posible. Para Durán, el tiempo es un factor determinante. "Lo importante es que esa persona sea diagnosticada lo más rápido posible. No dejar pasar el tiempo", sostuvo.

La recuperación dependerá de la magnitud y ubicación de la lesión cerebral, pero destacó que todas las personas pueden lograr avances cuando reciben una rehabilitación adecuada.

"Toda persona que padece una afasia, con tratamiento y rehabilitación realizada por un especialista, va a mejorar", afirmó.

Otro aspecto clave es el acompañamiento familiar. La especialista explicó que no solo debe rehabilitarse al paciente, sino también orientar a su entorno para que comprenda la situación, respete los tiempos de comunicación y acompañe el proceso con paciencia y empatía.

En el marco del Día Mundial de la Afasia, celebrado el 28 de junio, Durán destacó la importancia de visibilizar este trastorno para que más personas puedan reconocerlo y consultar de manera temprana.

Antes de finalizar, dejó un mensaje claro para quienes atraviesan esta situación: