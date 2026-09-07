La esperada visita del papa León XIV a Argentina ya tiene su itinerario prácticamente definido. El Sumo Pontífice llegará al país el próximo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con una intensa agenda que incluirá actividades institucionales, religiosas y sociales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La organización avanzó durante los últimos días después de que una delegación del Vaticano recorriera los principales escenarios previstos para el viaje y coordinara detalles con Presidencia, Cancillería, autoridades locales y representantes de la Iglesia argentina.

La llegada tendrá además un fuerte componente histórico. Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas: el último había sido Juan Pablo II, en 1987.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará el domingo 8 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tras el recibimiento oficial, se trasladará hasta la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se alojará durante su estadía.

El lunes 9 comenzará el grueso de sus actividades. Entre los puntos contemplados se encuentra una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para luego regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda porteña contempla el encuentro institucional con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de actividades religiosas y protocolares. También está prevista una visita al penal de Devoto, un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y un homenaje al general José de San Martín.

Uno de los momentos de mayor convocatoria será la actividad en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se concentrarán la misa y el encuentro con jóvenes. La magnitud del evento obligará a desplegar un importante operativo de seguridad y logística.

El Papa viajará a Córdoba

El martes 10 de noviembre, León XIV se trasladará a Córdoba. Allí está prevista una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), uno de los lugares inspeccionados por la avanzada del Vaticano.

La elección de Córdoba busca facilitar también la llegada de fieles provenientes de diferentes provincias del centro y norte del país.

Como parte de los preparativos, representantes de la Santa Sede recorrieron FAdeA, el Arzobispado de Córdoba, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella para evaluar cuestiones de infraestructura, seguridad y traslados.

Luján, la última parada

El miércoles 11 de noviembre, la última jornada de la visita tendrá como escenario central a Luján. Allí se espera otro de los encuentros multitudinarios del viaje, con una celebración vinculada a la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján.

Tras completar las actividades previstas, León XIV dejará Argentina para continuar con su gira sudamericana, que también contempla visitas a Uruguay y Perú.

Aunque el recorrido está avanzado y varias actividades ya fueron delineadas, algunos detalles del programa todavía pueden sufrir modificaciones hasta la aprobación definitiva de la Santa Sede.