Rawson tendrá un fin de semana cargado de propuestas culturales, espectáculos, ferias y actividades recreativas para todas las edades. Desde este viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto, distintos espacios del departamento serán escenario de eventos pensados para compartir en familia, con opciones vinculadas al arte, la música, el emprendedurismo y la producción local.

La agenda comenzará este viernes por la noche y continuará durante todo el sábado, con actividades en diferentes puntos de Rawson. El cierre será el domingo con un festival dedicado al canto coral.

Viernes: arte y una noche de murga

El primer evento será este viernes 7 de agosto a las 20, con la inauguración de la muestra de alumnos del Taller de Prácticas Artísticas, coordinado por Mariana Esquivel.

La exposición se realizará en la Sala de Exposiciones Mario Pérez, ubicada en el subsuelo del Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.

La apertura contará además con la presentación en vivo de Café Society, en una propuesta que combinará las producciones artísticas de los alumnos con música en vivo.

Una hora más tarde, a las 21, el Teatro Municipal Óscar Kummel será escenario de “Un Viaje de Murga”, un espectáculo protagonizado por La Pericana como parte del programa Impulso.

La propuesta invita a disfrutar del color, la música y el humor propios de la murga. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de Avantti.

Sábado: emprendedores y actividades por el Día del Niño

El sábado 8 de agosto comenzará temprano con una nueva edición de Rawson Rinde Más, que se desarrollará de 8:30 a 13:30 en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, ubicado en Progreso 668 Oeste.

El tradicional mercado reunirá a productores y emprendedores con una amplia variedad de productos, entre ellos frutas, verduras, panificados, embutidos, miel, conservas, plantas, tejidos y artesanías.

Durante la jornada también habrá espectáculos artísticos y sorteos para toda la familia.

Por la tarde, de 14:30 a 18:30, la Escuela de Oficios Rawtex realizará una edición especial del Paseo Rawtex por el Día del Niño.

La actividad tendrá lugar en el ex Camping Foecyt, sobre calles Dr. Ortega y San Miguel, y contará con feria de emprendedores, exposición y venta de productos elaborados por estudiantes, un espacio de moda circular, shows en vivo y academias de danza.

Además, habrá corte de cabello gratuito para niños, sorteos y distintas sorpresas.

Emprende Vecinal también tendrá su edición especial

En paralelo, el sábado de 14:30 a 19, la Plaza Cura Brochero del barrio Stotac, ubicada en General Acha y San Francisco de Asís, recibirá una nueva edición de Emprende Vecinal.

La feria estará abierta a toda la comunidad y tendrá como objetivo fortalecer el comercio local, el emprendedurismo y los vínculos entre vecinos.

Los visitantes podrán recorrer los stands de artesanos, emprendedores y productores de elaboraciones caseras, en una jornada pensada especialmente para disfrutar en familia.

Domingo: cinco coros para cerrar el fin de semana

El cierre de la agenda llegará el domingo 9 de agosto a las 19, nuevamente en el Teatro Municipal Óscar Kummel.

Allí se realizará el Festival Coral “El Canto Nos Une”, que reunirá a cinco coros de San Juan en una noche dedicada a la música y al encuentro cultural.

Participarán el Coro Municipal de Rawson, Coro MUDAP, Coro Preuniversitario, Coro Alma de Canto y Coro Thomas Tallis.

Los conjuntos compartirán escenario con un repertorio que pondrá en valor el canto coral y el trabajo colectivo.

Con esta agenda, Rawson propone un fin de semana con opciones para disfrutar del arte, la música, las ferias, los emprendimientos y actividades especialmente pensadas para las familias y las infancias, con eventos distribuidos en distintos espacios del departamento.