Agredieron a una famosa y le explotaron una cañita voladora en la cara

Katia Fenocchio, conocida como La Tana tras su paso por la edición 2025 de Gran Hermano, vivió un momento de extrema tensión durante las celebraciones por el pase de la Selección Argentina a semifinales del Mundial 2026.

El hecho ocurrió en la localidad de Ramos Mejía mientras la joven se encontraba festejando el triunfo ante Suiza desde el techo de una limusina perteneciente a un amigo. A través de sus redes sociales, la exparticipante compartió el video donde se observa el impacto de pirotecnia sobre su cabeza.

Visiblemente afectada por la situación, Fenocchio utilizó sus historias de Instagram para relatar los detalles de lo sucedido. La mediática aseguró que "Me acaban de tirar una cañiita voladora. Fue adrede" y mostró las consecuencias físicas del ataque en su cuerpo.

Al exhibir las lesiones, señaló que "Miren esta cañita voladora. Me lastimaron todo el dedo y todo el pelo, me lo quemaron" para dejar constancia del daño recibido. Según su testimonio, el proyectil ingresó al vehículo de manera dirigida, por lo que afirmó que "La canita voladora entró en la limusina de mi amigo. Me lo tiraron a propósito".

La búsqueda de responsables comenzó de inmediato mediante un pedido público de colaboración a quienes presenciaron la escena en la zona. Katia explicó que el incidente "Fue en Ramos Mejía. Quiero videos porque había gente grabándome y habrán grabado justo cuando los pendejos me tiraron la canita voladora en el pelo" y manifestó su firme intención de llevar el caso a la justicia. Respecto a los autores del hecho, advirtió que "Los encuentro y los voy a denunciar, sin duda" mientras continuaba recibiendo material audiovisual de otros testigos.

En sus publicaciones posteriores, Fenocchio calificó el acto como una muestra de hostilidad deliberada. La joven sentenció que "Esto es maldad pura, fue a propósito. Esto no es joda. Si alguien tiene más info, al privado. Me van llegando cosas, más videos. Voy a llegar más a fondo y hacer lo que corresponde" para dar cuenta de su determinación.

Ante la repercusión del video, que se viralizó rápidamente, la ex Gran Hermano reafirmó su postura sosteniendo que "Seguimos recaudando info. Más info al privado. No voy a parar hasta que paguen su merecido" y agradeció el apoyo de sus seguidores con un "Gracias a todos los que me tiran la buena y se preocupan por mí".

La agresión generó diversos comentarios en las plataformas digitales, incluyendo mensajes de excompañeros como Jessica Maciel. Ante la reacción de un usuario que intentó minimizar el peligro de la situación, Katia respondió de forma tajante diciendo "Gracioso hasta que te pase. Naciste de una planta, capaz".

Finalmente, la influencer reflexionó sobre lo acontecido mediante una imagen donde aseguró que "La envidia y la maldad ponen fea a la gente. Tengo bastante pruebas y cero dudas" mientras avanza con la recolección de evidencia para realizar la denuncia correspondiente por las lesiones y los daños sufridos durante el festejo.