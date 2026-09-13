La Agrupación Minera Cordillera de los Andes, que nuclea a trabajadores desocupados de San Juan, consiguió sus primeras obras de movimiento de suelos. La organización, que nació en septiembre de 2025 como un espacio de reclamo por la falta de empleo en el sector minero, ahora avanza en el saneamiento y mantenimiento de ríos en Valle Fértil con maquinaria pesada.

Según explicó a DIARIO HUARPE Patricio Páez, presidente de la agrupación, los trabajos se desarrollan en el río San Agustín, en la localidad de Astica, y forman parte de las tareas de prevención que ejecuta el Departamento de Hidráulica de la Provincia ante la acumulación de nieve en la cordillera. "Nosotros estamos acostumbrados a remar", dijo Páez. "Durante 15 años no se limpiaron estos ríos y esta gestión lo está haciendo".

El operativo inició con una topadora en pista y prevé incorporar dos unidades adicionales para completar un parque de tres topadoras destinadas a Valle Fértil. Una vez concluidas las tareas en Astica, las máquinas se trasladarán a Villa San Agustín para continuar con los esquemas de defensa.

En el frente de obra intervienen Daniel Gutiérrez, inspector técnico del Departamento de Hidráulica en Valle Fértil. El personal operativo fue desplegado desde primera hora del viernes pasado para iniciar las maniobras de limpieza.

El trabajo en Astica

El trabajo que se realiza en Astica consiste en el dragado del cauce seco del río San Agustín. Páez explicó las características de estos cursos de agua de montaña: "Son ríos naturales que son secos, pero en época de lluvia se transforman en caudalosos y llevan mucha creciente. Por eso, lo que estamos haciendo nosotros es limpiar ese río seco".

Desde el Departamento de Hidráulica confirmaron que los trabajos preventivos no se limitan al río de Astica, sino que se extenderán hacia el río de Valle Fértil y otras localidades vecinas del departamento. La decisión de priorizar Valle Fértil responde a que la cordillera acumuló hasta cinco veces más nieve que el año pasado, lo que incrementa el riesgo de crecidas abruptas durante el deshielo.

Un modelo que busca consolidarse

Para Páez, el contrato en Valle Fértil es una muestra de que el modelo de la agrupación puede funcionar. "Queremos demostrar que estamos preparados", sostuvo. "Si es necesario trabajar 24 horas, lo vamos a hacer".

El equipo en Astica está integrado por unas diez personas "todos vallistos", entre operadores y personal de mantenimiento. "A medida que aumenten los equipos, agregamos personal", detalló Páez. La agrupación también avanza con capacitaciones: en los próximos días lanzará un curso de retropala destinado a hombres y mujeres de San Juan.

La agrupación busca consolidarse como un proveedor de servicios para la minería y la obra pública, transformando una estructura que nació de la falta de empleo en una alternativa competitiva para el sector.

La historia de una agrupación que nació del desempleo

La Agrupación Minera Cordillera de los Andes nació el 26 de septiembre de 2025, cuando treinta trabajadores mineros sin empleo decidieron organizarse formalmente. El detonante fue el malestar de los sanjuaninos que veían a trabajadores extranjeros ocupando puestos que consideraban que ellos podían desarrollar en proyectos como Vicuña.

La agrupación se integró luego a ACER Group, una alianza estratégica con empresas proveedoras y constructoras y Servicios Mineros Cordillera de los Andes. El objetivo es participar de manera conjunta en licitaciones vinculadas a proyectos mineros y obras de infraestructura como una UTE.