En tiempos donde la inmediatez digital y las proyecciones automatizadas suelen amplificar el alarmismo climático, es positivo y confiable, contar con voces que, con la experiencia y el conocimiento que se requiere, pueda arrojar luz sobre tanta confusión dispersa al tratar la temática del fenómeno climático conocido como El Niño.

Con el propósito de contar con una mirada crítica y clara sobre la incidencia que puede llegar a tener el evento en la provincia, DIARIO HUARPE dialogó con la licenciada en Geografía e investigadora sanjuanina Agustina Albeiro.

Lejos de escenarios catastróficos y de versiones infundadas que circulan en redes sociales y portales de noticias, el análisis especializado permite comprender que el calentamiento anómalo del Océano Pacífico no transforma de la noche a la mañana a la provincia en una zona tropical, sino que incrementa las probabilidades de superar los registros normales de precipitación bajo una compleja interacción sinóptica y cordillerana.

En esta entrevista, la especialista desmitifica los discursos alarmistas, advierte sobre los riesgos de la desinformación generada por herramientas digitales sin sustento y subraya la importancia fundamental de atenerse a los reportes de los organismos oficiales.

Ante la inquietud por las variaciones climáticas, Albeiro respondió que "el fenómeno es, en esencia, el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, que está ocupando una muy buena parte de la superficie del planeta y todo lo que le pasa a esta zona repercute de distintas maneras a lo largo y ancho del globo", explicó la especialista.

Dinámica atmosférica y precipitaciones esperables

En cuanto al régimen de lluvias, se aclaró que el fenómeno no se traduce en temporales permanentes: "No estamos hablando de días constantes de precipitaciones sin parar, no es que nos vayamos de repente a transformar en una zona tropical".

Sin embargo, advirtió que las señales actuales indican que "hay probabilidades de que se supere la anomalía de las precipitaciones, es decir, las condiciones normales".

La intensidad de estos episodios estará condicionada por la configuración sinóptica diaria y la interacción de la humedad con los accidentes geográficos cordilleranos, un factor determinante debido a que "nuestra provincia es una zona montañosa y tenemos que prestar atención a lo que sucede en cada uno de estos accidentes geográficos". Consultada sobre el momento actual del proceso, confirmó: "Ya estamos, ya estamos inmersos en esta situación".

Prevención y el combate a la desinformación

Uno de los puntos centrales del análisis giró en torno al manejo responsable de la información y el impacto de los contenidos sin sustento científico. Al respecto, la especialista fue categórica: "Es súper importante no darle entidad a informaciones falsas que están circulando y por ahí a todo este contenido generado para un poquito el consumismo con la inteligencia artificial, que nos dan informaciones que no son 100% verídicas".

Frente a este escenario, se recomendó acudir siempre a organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil. El mensaje final para la comunidad resume la actitud a seguir: "La gente tiene que estar tranquila y preparada más que nada, no alarmada", afirmó la profesora.

Agustina Albeiro, además de la labor docente, también es investigadora en climatología en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Al mismo tiempo, es reconocida por ser divulgadora y comunicadora de estos temas complejos sobre meteorología, tendencias estacionales y fenómenos globales de manera didáctica y amena.





Fotos y video: Darío Pacheco.



