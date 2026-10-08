Ahora quieren el sobreseimiento del menor que estaba preso por el crimen de Uriel

Después de conseguir la libertad de su defendido, la defensa de uno de los menores investigados por la muerte de Uriel Ríos ahora irá por el sobreseimiento. El abogado sostiene que las pruebas incorporadas a la causa permitieron demostrar que el adolescente no tuvo participación en el homicidio.

La principal prueba fueron los videos registrados durante la pelea con teléfonos celulares de personas que estaban en el lugar. Las imágenes permitieron reconstruir distintos momentos del enfrentamiento y analizar qué hizo cada uno de los jóvenes que participaron.

A ese material se sumaron los testimonios de los adolescentes que estuvieron en la fiesta y en la pelea. Por tratarse de menores, varias de esas declaraciones fueron realizadas mediante Cámara Gesell.

El defensor explicó que tanto las imágenes como los testimonios fueron importantes para establecer la participación de cada uno de los involucrados. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre lo declarado para no afectar la investigación que lleva adelante la jueza María Julia Camus.

“Han sido todos los testimonios relevantes. Cada uno ha aportado algo para que esto se pueda ver quién cometió este ilícito”, explicó el abogado en diálogo con DIARIO HUARPE.

Con esas pruebas, la Justicia resolvió que su defendido recuperara la libertad. Pero esa decisión no significa que haya quedado desvinculado definitivamente de la causa.

Ahora la defensa busca el sobreseimiento. Para eso todavía espera que se produzcan algunas medidas de prueba que ya habían sido solicitadas.

El sobreseimiento es la resolución judicial que permite cerrar la investigación respecto de una persona cuando no existen elementos para continuar atribuyéndole el delito. Si la jueza hace lugar al planteo, el menor quedará definitivamente desvinculado de la causa por la muerte de Uriel.

“Todavía faltan algunas pruebas. Hasta tanto y en cuanto no se produzca la totalidad de las mismas, yo creo que esta parte de la defensa no está todavía en condiciones de solicitar el sobreseimiento definitivo”, explicó el abogado.

Según sostuvo, las medidas pendientes “no son muchas” y ya habían sido solicitadas antes de que se resolviera la libertad de su representado. Una vez que sean producidas, la defensa espera quedar en condiciones de presentar formalmente el pedido ante la Justicia.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la responsabilidad de los demás involucrados en la pelea que terminó con la muerte de Uriel Ríos, ocurrida durante la madrugada del 21 de septiembre a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en Médano de Oro.