¿Qué hacer con los dólares que están guardados? ¿Conviene dejarlos en una caja de ahorro, hacer un plazo fijo o buscar una inversión? La pregunta fue uno de los ejes de la entrevista a Mara Vecchioni, asesora financiera especializada en seguros de retiro, durante el programa Te Lo Tengo Que Decir de HUARPE TV.

La especialista planteó que mantener el dinero inmóvil también tiene un costo. En el caso de los dólares, explicó que existe inflación en Estados Unidos y que, por lo tanto, el poder de compra de esos ahorros disminuye con el paso del tiempo.

“La plata quieta pierde valor”, resumió Vecchioni, al remarcar que guardar dólares durante años sin generar ningún rendimiento implica resignar capacidad de compra.

¿Qué pasa si los dólares están en una caja de ahorro?

Según la asesora, una caja de ahorro tradicional no constituye una inversión, ya que el dinero permanece disponible pero prácticamente no genera rendimiento.

Como alternativa para quienes tienen montos pequeños y todavía no quieren ingresar al mercado de capitales, mencionó las billeteras virtuales que ofrecen rendimientos sobre los fondos depositados. Aclaró que se trata de una ganancia menor, pero consideró que puede ser preferible a mantener el dinero completamente inmovilizado.

Para quienes cuentan con mayor capacidad de ahorro y buscan otras alternativas, Vecchioni planteó la posibilidad de acceder al mercado de capitales mediante instrumentos de renta fija.

La alternativa de las obligaciones negociables

Uno de los ejemplos que utilizó durante la entrevista fue el de las obligaciones negociables (ON). Explicó que se trata de instrumentos de renta fija que permiten conocer de antemano determinadas condiciones de rendimiento y que pagan intereses mediante los denominados cupones.

Como ejemplo hipotético, mencionó una ON con un rendimiento anual del 8%. Una inversión de US$1.000 podría generar unos US$80 al año, siempre dependiendo de las condiciones específicas del instrumento y de la inversión realizada.

También destacó que no es necesario contar con miles de dólares para comenzar. Según explicó, existen instrumentos que permiten ingresar con montos mucho menores y continuar agregando dinero con el tiempo.

Empezar con el 1% del sueldo

La entrevistada también puso el foco en quienes no tienen dólares ni grandes sumas disponibles para invertir. Para ese grupo, su recomendación fue comenzar por generar el hábito del ahorro, aunque el monto sea pequeño.

Propuso separar inicialmente el 1% de los ingresos mensuales y colocarlo en una herramienta destinada a ese objetivo, como una billetera virtual o un mecanismo de ahorro.

“Empecemos con un 1% y vayamos sumándole todos los meses un 1% más”, señaló.

La idea, explicó, es establecer objetivos concretos (como comprar algo, realizar un viaje o simplemente construir un fondo de emergencia) y aumentar progresivamente el porcentaje destinado al ahorro.

Vecchioni remarcó además la importancia de informarse antes de invertir y de conocer el nivel de riesgo de cada instrumento. En ese sentido, sostuvo que no todas las personas tienen el mismo perfil inversor y que la elección debería estar vinculada a sus objetivos, plazos y tolerancia al riesgo.

“Necesitamos educarnos”, concluyó la especialista, al plantear que perder el miedo a las herramientas financieras también forma parte del proceso de construir un ahorro a largo plazo.