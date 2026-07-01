AISA Group anunció que proyecta una nueva inversión de US$ 1.500 millones en el distrito minero Gualcamayo, en San Juan, mediante la presentación de un segundo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de ampliar las tareas de exploración, incrementar los recursos minerales y consolidar el crecimiento de largo plazo de la operación.

El anuncio fue realizado por el CEO y fundador de la compañía, Juan José Retamero, durante un encuentro que mantuvo el presidente Javier Milei con empresarios e inversores españoles en Madrid. La reunión fue organizada por la Embajada Argentina en España y contó con la participación del embajador Wenceslao Bunge Saravia y del secretario de Finanzas Pablo Quirno.

La iniciativa, denominada Programa G50, complementará el RIGI que ya fue aprobado para el proyecto Carbonatos Profundos (DCP), el cual prevé una inversión de USD 665 millones y exportaciones estimadas en US$ 26.500 millones entre 2030 y 2055.

Según informó la empresa, el nuevo programa buscará transformar a Gualcamayo en un distrito minero de largo plazo mediante una estrategia intensiva de exploración sobre las 38.000 hectáreas de concesión minera, con el propósito de ampliar el inventario de recursos, incorporar nuevos objetivos de exploración y sostener la producción durante las próximas décadas.

En una primera etapa, el plan prevé acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de entre 24 y 36 meses, con la expectativa de incorporar nuevas onzas de oro al perfil productivo de corto plazo. Paralelamente, avanzará en el desarrollo de nuevas áreas con potencial tanto para oro como para metales industriales.

El objetivo: convertir a Gualcamayo en un distrito minero

El responsable del área minera de AISA Group, Nicolás Bareta, explicó que el proyecto busca ampliar la visión sobre el yacimiento.

"Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas", sostuvo.

Por su parte, el gerente general de Minas Argentinas, Gabriel Corvo, destacó que el primer RIGI permitió garantizar la continuidad del proyecto Carbonatos Profundos y que la nueva iniciativa apunta a fortalecer el crecimiento futuro.

"Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. Este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan", afirmó.

Actualmente, Carbonatos Profundos constituye el eje del nuevo desarrollo minero de Gualcamayo. De acuerdo con la empresa, la operación cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas, certificadas bajo los estándares internacionales NI 43-101 y Código JORC.

La estrategia de inversión

Retamero sostuvo que el nuevo proyecto forma parte de la estrategia de reinversión permanente que AISA Group impulsa desde que adquirió Gualcamayo en 2023.

"El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir", señaló.

La compañía indicó que desde su desembarco en la operación avanzó en el saneamiento financiero, la continuidad operativa, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de las tareas de exploración, bases sobre las cuales proyecta esta nueva etapa de inversiones.

Además de representantes de AISA Group, del encuentro encabezado por el presidente Milei participaron directivos de empresas internacionales como Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.