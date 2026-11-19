El presidente Javier Milei volvió a cuestionar las afirmaciones sobre las dificultades económicas que atraviesan los argentinos para llegar a fin de mes. Durante una entrevista, calificó como "una estupidez técnicamente" la expresión que sostiene que parte de la población deja de comer durante los últimos diez días del mes y defendió la utilización de los indicadores de pobreza para medir las privaciones económicas.

El mandatario puso en duda la interpretación literal de esa frase y planteó que las personas no pueden permanecer diez días sin comer ni beber. "¿La gente puede vivir 10 días sin comer y sin beber? No pide plata prestada para eso... primer punto, ¿puede o no puede? No, no puede", sostuvo.

A partir de ese razonamiento, Milei consideró que el planteo está formulado de manera incorrecta. "Salvo que me diga que la gente vive 10 días... no sería el caso, es decir, está mal técnicamente, es una estupidez técnicamente esto", afirmó.

Sin embargo, reconoció que la expresión puede hacer referencia a las privaciones que experimentan los hogares para sostener sus gastos durante el mes. En ese sentido, sostuvo que esas dificultades deben analizarse a través de las estadísticas de pobreza. "Entonces si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones, okay... entonces no es 'la gente no llega a fin de mes', la gente experimenta privaciones. Bueno, okay, eso ¿dónde está capturado? Eso está capturado en el indicador de pobreza", argumentó.

El endeudamiento de los hogares

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el recurso al endeudamiento para cubrir los gastos cotidianos. Milei cuestionó la idea de que las familias puedan sostener mes a mes una dinámica de préstamos para compensar la falta de ingresos durante los últimos días del período.

El Presidente explicó que, desde su perspectiva, ese razonamiento no contempla que las deudas contraídas deben pagarse posteriormente. Por eso, consideró que el planteo resulta inconsistente cuando se analiza a lo largo del tiempo.

"Se endeuda para poder... ah, es interesante porque ese es un pensamiento incorrecto porque es de un solo periodo, al otro mes hay que pagar", señaló.

En esa línea, sostuvo que si una persona vuelve a endeudarse todos los meses para cubrir el mismo déficit, lo que hace es trasladar el problema hacia adelante, pero no resolverlo. Según su explicación, esa dinámica terminaría manteniendo constante el nivel de deuda.

"Lo que está haciendo de última es pasarlo en el tiempo y una vez que ya lo pasó al otro mes para poder rolear, digamos, va a tener que pagar, consecuentemente mantendrá el stock de deuda constante", expresó.

El rechazo a un plan platita

Por otra parte, Milei descartó la posibilidad de implementar un "plan platita" para impulsar el consumo y generar una mejora económica mediante una expansión del gasto público. El mandatario planteó que prefiere sostener el rumbo de su programa económico, incluso frente a las dificultades que pueda implicar mantener esa estrategia.

"Entre un plan platita y agarrarse de ese palo mayor del barco... o morir con las botas puestas", afirmó al explicar su posición.

También rechazó las comparaciones entre una eventual política expansiva de su Gobierno y las medidas implementadas durante la gestión de Sergio Massa. Para Milei, recurrir al mismo tipo de herramientas que cuestionó durante el kirchnerismo implicaría una contradicción política y moral.

"¿Qué, está mal si hace populismo y plan platita Massa y si lo hago yo está bien? Eso es una doble vara, eso es una inmoralidad, es un fraude, es un engaño", sostuvo.

El Presidente argumentó que un programa de estímulo financiado mediante déficit fiscal podría derivar en una mayor emisión monetaria y, como consecuencia, en un incremento de la inflación. Según su planteo, ese escenario terminaría perjudicando especialmente a los sectores de menores ingresos.

"¿Cómo va a financiar el plan platita? El déficit fiscal, la política fiscal expansiva no la puede financiar. ¿Con qué la va a financiar? Con emisión monetaria, va a generar inflación. ¿Y quiénes son los que más sufren con la inflación? Los más vulnerables", señaló.

Finalmente, calificó esa alternativa como "una política para exterminar pobres" y ratificó que su Gobierno debe enfrentar al populismo con políticas económicas basadas en los principios de la libertad, sin recurrir a medidas de expansión del gasto público.