Marcelo Berón y Rodrigo Carrizo fueron condenados a prisión efectiva luego de intentar robar elementos de un quincho deshabitado de Santa Lucía. Entre las cosas que quedaron abandonadas durante la huida había platos de madera.

El hecho ocurrió el 2 de octubre, alrededor de las 14:20, en un domicilio ubicado sobre calle Balcarce al 370, en Santa Lucía. Personal policial llegó al lugar luego de un llamado al Cisem 911 que alertaba sobre dos hombres que estaban sustrayendo elementos de un quincho.

Al advertir la presencia policial, ambos escaparon por un terreno baldío ubicado al sur del domicilio. Un vecino logró filmar el momento de la huida y aportó las características de los sospechosos, información que permitió que fueran encontrados a pocas cuadras del lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en el sector externo del quincho varios elementos que habían sido preparados para ser sustraídos, entre ellos platos de madera. También hallaron una tela romboidal, un fierro con un extremo curvo y una bolsa de color celeste en el terreno baldío por donde habían escapado.

Con ambos detenidos y la damnificada presente en el lugar, el ayudante fiscal dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

El caso estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal Francisco Rodríguez. Finalmente, Berón y Carrizo aceptaron resolver la causa mediante un juicio abreviado y fueron condenados a seis meses y 20 días de prisión efectiva cada uno por el delito de hurto en grado de tentativa.

En el caso de Berón, además, se realizó una unificación de condenas. De esta manera, recibió una pena única de un año, ocho meses y 20 días de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente.

Ambos deberán cumplir las penas de manera efectiva y quedaron a disposición de la Justicia para su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.