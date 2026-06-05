Albañil que violó y embarazó a su prima: prueba de ADN complicó el caso

Una prueba de ADN certificó que el albañil de 27 años oriundo de Santa Lucía, identificado como D.B., es el padre del feto de 10 semanas que gestaba su prima. La joven, de 18 años, había denunciado ser víctima de un abuso sexual ocurrido durante un festejo familiar en la vivienda del acusado.

El hecho se remonta a enero, aunque la víctima optó por el silencio en un primer momento. La situación salió a la luz recién cuando ella comenzó a sentirse mal y un control médico reveló un embarazo producto del presunto ataque. Tras la denuncia, la joven manifestó que "se trató de una violación" y que "no deseaba tener ese hijo", por lo que decidió someterse a una interrupción legal del embarazo.

Según la causa que llevan adelante el fiscal Mario Panetta y la ayudante Verónica Recio de la UFI CAVIG, el ataque sucedió cuando la joven fue a un baño apartado de la vivienda para cambiarse de ropa. En ese instante, el sospechoso habría entrado tras ella para encerrarse y forzarla lejos del resto de los parientes.

La defensa, ejercida por la abogada María Filomena Noriega, sostuvo que el "espacio es reducido" y que "resulta imposible que el obrero de la construcción haya podido atacar sexualmente a la joven" debido a la presencia de otros familiares en la casa.

No obstante, la fiscalía asegura que el "relato de la denunciante es coherente" y cuenta con el respaldo del "cotejo de ADN realizado entre las muestras obtenidas del feto y las del sospechoso" porque "existen numerosas pruebas que lo respaldan".

Ante las evidencias, el juez Javier Figuerola dispuso prorrogar la detención del trabajador por otros dos meses en el Servicio Penitenciario Provincial. D.B. permanece preso desde el cuatro de abril y todo indica que la causa se encamina a un juicio en el corto plazo.