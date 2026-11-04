Obras Sanitarias informó que este miércoles 4 de noviembre realizará trabajos de reparación en la Perforación N.º 2 del Acueducto Albardón, luego de que se registraran hechos de vandalismo. Como consecuencia de estas tareas, el servicio de agua potable estará afectado hasta las 20 horas.

La interrupción alcanzará a Villa San Martín, Campo Afuera, Villa San Miguel, calle Nacional, calle La Laja y zonas aledañas. El organismo comunicó que los trabajos se desarrollarán durante la jornada para solucionar los inconvenientes en la infraestructura.

El pedido para cuidar el agua

Ante esta situación, Obras Sanitarias recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de contingencias durante más de 24 horas. Sin embargo, aclaró que esa capacidad depende de que los usuarios realicen un uso racional del agua potable.

Por ese motivo, solicitaron a los vecinos de los sectores afectados cuidar las reservas disponibles mientras se desarrollan las tareas de reparación. La normalización del servicio está prevista para después de las 20, según el horario informado por el organismo.