Alberto Videla, maestro pizzero sanjuanino, representó a San Juan en el 2° Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada de Argentina 2026, realizado los días 2, 3 y 4 de septiembre en el predio de Hotelga-La Rural, en Buenos Aires. Su participación quedó además registrada en un certificado a nombre de Justo Félix Alberto Videla, que acredita su presencia en la competencia.

El sanjuanino llegó al certamen después de haber ganado el concurso de pizza en San Juan, resultado que le permitió acceder a la competencia nacional. En diálogo con DIARIO HUARPE, contó las sensaciones que le dejó participar frente a especialistas de distintos lugares. “Con mucho orgullo fui a representar a la provincia, más que nada adquirir experiencia”, contó Videla.

El campeonato reunió a más de 200 competidores y contó con jurados y chefs reconocidos. Para el maestro pizzero, haber sido evaluado por profesionales de ese nivel significó una experiencia especial. “Los chefs y los pizzeros que hay son de altísima categoría, pero no he estado tan lejos del nivel de esa gente”, expresó.

Dos categorías en el Mundial

El certamen contó con seis categorías: Pizza Clásica de Mozzarella, Pizza a la Piedra Clásica, New York Style, Fugazzeta Rellena, Pizza Napolitana y Pizza Gourmet.

Videla participó en Pizza a la Piedra Clásica y Pizza Gourmet, dos categorías en las que tuvo que afrontar diferentes exigencias. “En la Pizza a la Piedra Clásica es a lo que ellos dicen que tiene que ser y no se puede salir de ahí. Y en la Pizza Gourmet presenté la pizza con la que yo había ganado acá en San Juan”, explicó.

La preparación que llevó a Buenos Aires fue una pizza de membrillo con queso de cabra, nueces y aceite de oliva con jamón crudo bajo en sodio.

En la categoría Gourmet, el sanjuanino encontró una amplia variedad de propuestas, ya que cada participante podía aportar su propia identidad a la elaboración.

La masa, el secreto de la pizza

Videla explicó que los jurados no solamente observan el resultado final de cada pizza. También analizan el desempeño del participante, la presentación, el manejo del horno y distintos aspectos técnicos relacionados con la elaboración. “Me preguntan sobre fermentación, sobre hidratación, todas las cuestiones técnicas de la masa”, relató.

Para el maestro pizzero, la masa ocupa un lugar central en la preparación. “Si la masa es buena, todo lo demás también tiene que ser bueno, pero la masa es primordial”, sostuvo. También remarcó la importancia de utilizar materia prima de calidad y respetar las cantidades de cada ingrediente.

Un proyecto que mira hacia adelante

La participación en el Mundial también reforzó el vínculo de Videla con una actividad que desarrolla desde la pasión y que tiene como próximo objetivo la posibilidad de contar con una pizzería. “Tengo pasión por este oficio, me parece que es un mundo genial”, afirmó.

Además, ya piensa en la posibilidad de llegar al Mundial de Parma 2027, aunque aclaró que para participar será necesario formar parte de la selección correspondiente. “Estar allá es algo, no sé, tocar el cielo con las manos, pero hay que calificar”, sostuvo.

El agradecimiento de Alberto Videla

Al finalizar, el maestro pizzero agradeció a quienes colaboraron para que pudiera viajar a Buenos Aires y representar a San Juan en el campeonato. Mencionó al Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción y Adrián Alonso, a Manuel Rodríguez, de Calidad San Juan, y a Gustavo Bersezio, de Clapton.

También destacó el aporte del aceite de oliva de la familia Saleme y del queso de cabra de Barreal, queso Illia, que formaron parte de su propuesta durante la competencia.

Así, el certificado de participación deja constancia de la presencia de Justo Félix Alberto Videla en el segundo Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada de Argentina 2026, una experiencia que el maestro pizzero sanjuanino valoró especialmente por haber podido representar a la provincia ante competidores y jurados de distintos lugares.