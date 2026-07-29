La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, calificara de "lamentables" los insultos del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y advirtiera que esas declaraciones terminan perjudicando a la propia Argentina.

Alckmin cuestionó el tono utilizado por Milei durante su reciente visita a Brasil, donde participó de un acto en respaldo de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra Lula. Para el vicepresidente, un jefe de Estado "no debe inmiscuirse en las elecciones ni en los asuntos internos de otro país", al tiempo que definió la actitud del mandatario argentino como "absolutamente grosera".

El funcionario brasileño también remarcó la importancia de la relación bilateral al recordar que Brasil es el principal socio comercial y el mayor comprador de productos argentinos. En ese sentido, sostuvo que este enfrentamiento político contrasta con el buen momento que atraviesa el Mercosur y con el nivel de intercambio económico entre ambos países.

Las declaraciones de Alckmin llegan pocos días después de que el Gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, una medida que profundizó el conflicto diplomático tras los dichos de Milei en territorio brasileño.

La relación entre ambos mandatarios atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la llegada de Milei a la Presidencia. En los últimos días, el jefe de Estado argentino volvió a calificar a Lula con duros términos durante un acto político en San Pablo, mientras expresaba su apoyo al candidato presidencial Flávio Bolsonaro. La escalada verbal derivó en un fuerte malestar del gobierno brasileño y abrió un nuevo frente de conflicto entre los dos principales socios del Mercosur.

Pese al deterioro del vínculo político, Brasil continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas y uno de los socios estratégicos del país, por lo que distintos funcionarios brasileños insistieron en separar las diferencias entre los gobiernos de la relación económica que mantienen ambas naciones.