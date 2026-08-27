La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición y tuvo uno de sus momentos de mayor tensión cuando el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva protagonizó una fuerte discusión con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El enfrentamiento se produjo después de la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en medio de una discusión por el uso de la palabra y el funcionamiento de las votaciones. Según los registros de la sesión, Menem cuestionó la actitud de Leiva y le pidió que respetara el reglamento.

El legislador chaqueño reaccionó desde su banca y el intercambio rápidamente subió de tono. Hubo gritos y protestas de distintos sectores del recinto mientras Menem intentaba continuar con el desarrollo de la sesión. Leiva finalmente se dirigió hacia el estrado y tuvo que ser contenido para evitar que la situación pasara a mayores.

Leiva, además de representar a Chaco por Unión por la Patria, es excombatiente de la Guerra de Malvinas. Este miércoles llegó al recinto con un traje que llevaba estampada la frase "Las Malvinas son argentinas", una particularidad que también generó repercusiones antes del inicio del debate.

No es la primera vez que ambos dirigentes protagonizan un enfrentamiento. En mayo de este año, durante otra sesión, Leiva había tenido un fuerte intercambio con Menem después de mostrar una careta con el rostro de Manuel Adorni.

En aquella oportunidad, Menem calificó la actitud del diputado como "payasesca", lo que provocó que Leiva se levantara de su banca y se dirigiera hacia el estrado para responderle. Posteriormente, el presidente de la Cámara aclaró que sus dichos estaban dirigidos a la actitud del legislador y destacó su respeto por Leiva como excombatiente de Malvinas.

La nueva disputa ocurrió durante una jornada en la que el oficialismo consiguió avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto establece como misión principal del organismo la preservación del valor de la moneda y busca impedir que el Banco Central financie el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

El temario también incluyó la denominada Inocencia Fiscal II y otros proyectos incorporados para conseguir el acompañamiento de distintos bloques. La sesión comenzó con 129 diputados, luego del acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y diferentes sectores aliados.