Alejandra Majluf, la actriz que brilló en telenovelas e ingresó a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada recibió a una nueva participante con una historia fascinante en el mundo del espectáculo nacional. Este martes 2 de junio de 2026, Alejandra Majluf cruzó la puerta más famosa del país para ocupar el lugar que dejó el abandono de Gladys La Bomba Tucumana.

Su llegada no fue una improvisación total, ya que en el mes de febrero el periodista Ángel de Brito adelantó que la actriz ya está lista para debutar. Es una de las suplentes principales para ingresar cuando haya abandonos no vinculados a votación. Tiene contrato firmado, fotos hechas y cláusula de confidencialidad.

Al entrar a la propiedad, se reencontró con caras muy conocidas como Andrea del Boca y Yanina Zilli, a quienes saludó con abrazos y besos. Muy conmovida por el desafío de sumarse al reality, Majluf confesó que estoy emocionada. Fue una emoción y una sorpresa. Me agarró más fresca.

La bienvenida incluyó un pedido especial de Zilli, quien le manifestó que nos gustaría que nos traigas alegría, porque la necesitamos. Mientras tanto, el programa recordó que Solange Abraham también forma parte del juego tras haber ingresado previamente con un Golden Ticket.

La trayectoria de Alejandra es extensa y variada, comenzando desde muy joven en un ciclo infantil de Canal 7 para luego formarse profesionalmente en el Conservatorio de Arte Dramático. Logró una gran visibilidad como villana en Clave de sol y alcanzó la cima de la popularidad a comienzos de los años 90 con su personaje de La Colada en el programa Fax. Aquel éxito irreverente llamó la atención del recordado Tato Bores, quien la sumó a Tato de América durante 1992 para realizar sketches de humor político.

Su carrera en la pantalla chica incluye participaciones en ficciones masivas como Verano del 98, Rebelde Way, Tiempo Final, Casi Ángeles y Esperanza mía, donde compartió elenco con la actriz Gabriela Toscano.

También pasó una etapa de su vida instalada en Madrid, ciudad donde se dedicó a la producción teatral y gestionó un espacio cultural. Al regresar a la Argentina durante la pandemia, se reinventó con el personaje de La Chofera para realizar entrevistas en redes sociales durante distintos traslados. Actualmente sigue activa en el circuito teatral y dicta clases de actuación.

Entre sus vivencias personales, la actriz recordó con mucho humor un romance de su juventud con un ídolo del rock nacional. En una charla con la prensa, relató sobre su vínculo con Fito Páez que yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata y cayó Fito Páez, que venía de España, con el pelo largo, la calza de chifón. Y bueno, tuvimos una relación hasta que se fue a Punta del Este, conoció a Cecilia Roth y nunca volvió. ¡Todavía lo estoy esperando! Me dejó por ella. Con este bagaje de anécdotas y una foto icónica en la torre Trump que data de 1994, Majluf inicia ahora una etapa distinta frente a millones de espectadores.