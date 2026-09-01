La alergología es mucho más amplia que los clásicos estornudos, la congestión nasal o las molestias que aparecen con los cambios de estación. Esta especialidad médica aborda distintas enfermedades y reacciones del sistema inmunológico, desde problemas respiratorios y de la piel hasta alergias a alimentos, medicamentos y picaduras de insectos.

“Nos visita el doctor Carlos Furlotti, alergista”, fue la presentación de un tema que por primera vez se abordó en profundidad en el programa Salud & Bienestar. Durante la entrevista, el especialista explicó que las alergias pueden aparecer a cualquier edad y que una consulta a tiempo permite identificar qué sustancia provoca los síntomas y definir el tratamiento más adecuado.

“La alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico ante cosas que normalmente no nos deberían hacer daño”, explicó Furlotti.

Entre los desencadenantes pueden encontrarse el polen, partículas presentes en el aire, determinados alimentos, medicamentos o picaduras de insectos.

Mucho más que alergias estacionales

Las enfermedades respiratorias son uno de los principales motivos de consulta en alergología. Sin embargo, el campo de esta especialidad también incluye reacciones cutáneas y episodios relacionados con la alimentación, los fármacos y los insectos.

Dr. Carlos Furlotti, alergista

Según explicó el profesional, una de las claves para sospechar una alergia es la repetición de los síntomas ante una misma exposición. Por ejemplo, una persona que consume determinado alimento y en distintas oportunidades presenta picazón, molestias o hinchazón debería consultar. “Con las exposiciones sucesivas y a lo largo del tiempo, esa molestia pasa a ser algo más significativo”, advirtió.

En los casos más importantes pueden aparecer hinchazón en la boca y dificultades para tragar o respirar. Frente a estos síntomas, la evaluación médica resulta fundamental.

Cómo se diagnostica y qué tratamientos existen

El diagnóstico comienza con una historia clínica detallada, es decir, con la conversación entre el paciente y el especialista para conocer cuándo aparecen los síntomas y qué situaciones podrían desencadenarlos. Luego pueden indicarse estudios complementarios y pruebas específicas de alergia para identificar el alérgeno responsable.

Furlotti también diferenció la alergia de la intolerancia, una confusión frecuente. La intolerancia a la lactosa, por ejemplo, está relacionada con una dificultad en la digestión. En cambio, una alergia a la proteína de la leche implica una reacción del sistema inmunológico y puede provocar síntomas más importantes.

Las alergias pueden mantenerse durante muchos años y algunas requieren tratamientos específicos, como la inmunoterapia, conocida popularmente como “vacunas para la alergia”. En otros casos, los síntomas pueden controlarse con medicación indicada según cada paciente.

El especialista advirtió además sobre un error habitual: muchas personas creen ser alérgicas y se automedican sin tener un diagnóstico confirmado. Por eso, ante episodios que se repiten o síntomas que generan dudas, la recomendación es no dejar pasar el tiempo.

“Ante cualquier duda consulten con algún especialista”, señaló Furlotti.

La atención de una urgencia puede resolver el episodio inmediato, pero el seguimiento permite investigar la causa y reducir el riesgo de nuevas reacciones, que en algunos casos pueden ser más intensas.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, y también por Kick y YouTube.