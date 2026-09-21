Con la llegada de la primavera aumenta la presencia de polen en el aire y, para las personas con alergias estacionales, pueden reaparecer síntomas como estornudos, congestión nasal, picazón y ojos llorosos. La rinitis alérgica se produce cuando el sistema inmunitario reacciona frente a sustancias que normalmente son inofensivas, como el polen.

Por qué aumentan las alergias en primavera

La cantidad y el tipo de polen presente en el ambiente dependen de la región, el clima y la época del año. Durante la primavera, los árboles suelen liberar polen, mientras que los distintos tipos de pastos adquieren mayor presencia a medida que avanza la temporada.

Cuando una persona sensibilizada entra en contacto con estos alérgenos, el organismo libera sustancias como la histamina, que desencadenan las molestias características. Entre los síntomas más frecuentes aparecen el goteo y la congestión nasal, los estornudos repetidos, la picazón en la nariz, el paladar o la garganta y los ojos rojos, llorosos o con picazón.

No todo es alergia

Las molestias nasales que aparecen durante esta época no siempre son consecuencia de una alergia. Un resfrío también puede provocar congestión y estornudos, aunque existen algunas diferencias.

En las alergias suelen ser frecuentes la picazón en los ojos o la nariz y, a diferencia de los cuadros gripales o algunos resfríos, generalmente no aparece fiebre. La duración y la repetición de los síntomas también pueden ser una señal para consultar.

Cómo reducir la exposición al polen

Evitar completamente el contacto con el polen puede ser difícil, pero algunas medidas ayudan a disminuir la exposición. Una de ellas es limitar las actividades al aire libre durante los momentos en que los niveles de polen son elevados, especialmente cuando el clima está seco y ventoso.

También puede ser útil mantener las ventanas cerradas cuando la concentración de polen es alta y ducharse o cambiarse de ropa después de permanecer durante mucho tiempo al aire libre. Estas medidas buscan reducir la cantidad de alérgenos que ingresan al hogar o permanecen en contacto con el cuerpo.

Cuándo consultar a un especialista

El tratamiento depende de cada persona y de la intensidad de los síntomas. Entre las alternativas utilizadas para tratar la rinitis alérgica se encuentran los antihistamínicos, los corticoides nasales y, en determinados casos, la inmunoterapia. La indicación debe realizarse de acuerdo con la evaluación de un profesional.

Si los síntomas aparecen todos los años durante la primavera, duran varias semanas, afectan el sueño o las actividades habituales o no mejoran con las medidas de prevención, es recomendable realizar una consulta médica.

Además, las pruebas de alergia pueden ayudar a identificar qué sustancias desencadenan la reacción y diferenciar una rinitis alérgica de otras causas de congestión nasal. Conocer el desencadenante permite ajustar las medidas de prevención y definir el tratamiento más adecuado para cada caso.

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