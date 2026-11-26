El Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) de Jáchal mantiene activo el monitoreo preventivo en distintos puntos del departamento luego de las tormentas registradas durante el miércoles 25 de noviembre. Los equipos realizan relevamientos territoriales para evaluar el comportamiento de los cauces, el estado de las rutas y el funcionamiento de los servicios esenciales, mientras continúa vigente la alerta amarilla por tormentas.

Según los datos de la Estación Meteorológica Jáchal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 21 del miércoles se habían acumulado 3 milímetros de precipitación, con tormenta moderada y cielo cubierto.

El informe oficial también advirtió sobre la posibilidad de nuevas tormentas, lluvias intensas en períodos cortos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.

Durante los recorridos preventivos, los equipos constataron caída de granizo en la localidad de San Isidro. En ese sector, además, verificaron el correcto funcionamiento del colector, que permitió evacuar los escurrimientos generados por las precipitaciones.

En Gran China, las condiciones meteorológicas se habían normalizado al cierre del relevamiento y los servicios funcionaban con normalidad. Sin embargo, se detectó material de arrastre sobre la calle principal, por donde había descendido una creciente con intensidad durante la tormenta.

En Huaco se registró actividad eléctrica y truenos, aunque sin lluvias al momento de la inspección. Tanto el servicio de agua potable como el suministro eléctrico funcionaban con normalidad. En Mogna, en cambio, persistían las precipitaciones moderadas acompañadas por truenos aislados. Allí se mantiene la vigilancia sobre el sistema de agua potable y la infraestructura de riego, mientras que la energía eléctrica no presentó interrupciones.

En Villa Mercedes, La Frontera, Pampa Vieja y Niquivil también se registraron precipitaciones aisladas, aunque no hubo reportes de emergencias, pedidos de asistencia ni afectaciones relevantes para los habitantes. Por otra parte, la creciente en los badenes de Eugenio Flores mostraba una tendencia descendente.

Rutas afectadas y circulación con precaución

Uno de los principales puntos de atención del operativo estuvo relacionado con la transitabilidad de los caminos. La Ruta Provincial 475 permaneció intransitable durante la madrugada de este jueves, a la altura del badén del río La Quebrada.

En tanto, la Ruta Nacional 40, en el tramo Jáchal-San Juan, fue habilitada con precaución luego de permanecer interrumpida durante la madrugada en el sector comprendido entre Tucunuco y Adán Quiroga.

También se recomendó circular con cuidado por la Ruta Nacional 40 entre Huaco y el límite con La Rioja, debido a la presencia de animales sueltos y bajadas de agua en algunos badenes.

La Ruta Nacional 150, tanto en el tramo Huaco-Ischigualasto como en el recorrido entre Jáchal y Rodeo, permanece habilitada con precaución ante la posibilidad de desprendimientos de material.

A estas advertencias se suma la situación de la Ruta Provincial 456, donde se solicita máxima precaución por la presencia de material de arrastre. Las complicaciones están relacionadas con las crecientes registradas durante la noche del miércoles en los badenes de Gran China y Calle Honda.

Desde el COEM indicaron que continuarán con el seguimiento de las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los cauces y colectores, el funcionamiento de los servicios esenciales y el estado de los caminos.

El organismo, a cargo del licenciado Domingo Pereira, mantiene la coordinación con las distintas áreas que intervienen en la emergencia y pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y respetar las recomendaciones preventivas mientras permanezca vigente la alerta amarilla en todo el departamento.