El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este miércoles 1 de julio, debido a las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país. El organismo advirtió que estas condiciones pueden tener un impacto moderado en la salud y resultar peligrosas, principalmente para personas pertenecientes a grupos de riesgo.

La advertencia alcanza a las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan temperaturas muy bajas durante gran parte de la jornada.

Según explicó el SMN, las alertas de nivel amarillo indican que el frío puede afectar especialmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que recomienda extremar las medidas de prevención para evitar complicaciones de salud.

Entre las principales recomendaciones figura evitar la exposición prolongada al frío en exteriores. En caso de ser necesario salir del hogar, el organismo aconseja utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Además, se recomienda generar calor mediante el movimiento, ya sea caminando o realizando ejercicios suaves como mover las extremidades o levantarse y sentarse con frecuencia. También es importante mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura.

El SMN también aconseja mantener una buena hidratación, consumir abundante agua y evitar las bebidas alcohólicas, ya que favorecen la pérdida de calor corporal. Asimismo, recuerda que no se debe fumar en espacios cerrados.

En caso de presentar síntomas asociados a las bajas temperaturas, el organismo recomienda no automedicarse y consultar a un profesional de la salud o concurrir al centro sanitario más cercano. También recuerda a quienes siguen tratamientos médicos mantener actualizado su plan de medicación.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional pidió prestar especial atención al cuidado de niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los sectores con mayor riesgo frente a episodios de frío extremo.