Los efectos de la corriente El Niño comenzaron a causar estragos en las ciudades costeras del litoral argentino, donde las aguas empezaron a cubrir costaneras y zonas cercanas al curso del río Uruguay mientras se espera el primer pico de crecida el 20 de octubre, con más eventos posteriores en noviembre y en diciembre. Hasta el momento, el río Paraná no presenta complicaciones.

En Paso de los Libres, el Instituto Nacional del Agua (INA) informó que el río superó el nivel de evacuación previsto en 8,5 metros frente al puerto local al registrar una altura de 9,14 metros.

Como consecuencia, hay 31 personas evacuadas —15 mayores y 16 menores— alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte, mientras que Defensa Civil debió asistir a una familia de tres integrantes para su autoevacuación.

En Concordia, la ciudad se ubican en 11,56 metros, encontrándose 50 centímetros por encima de la línea de alerta, y se prevé que la próxima semana supere los 13 metros frente al puerto local.

El complejo hidroeléctrico de Salto Grande mantiene sus vertederos abiertos con un lago en 32,22 metros para mitigar los efectos del ingreso incesante de agua, estimándose que no superará los 11,90 metros frente al puerto en las próximas horas.

En Colón, la crecida cubrió las playas, pero la ciudad registró un 70% de ocupación hotelera este fin de semana largo y continúa activa sin evacuados. Por su parte, en Concepción del Uruguay el alerta hídrico pasó de verde a amarillo tras alcanzar los 5,42 metros, situándose por debajo del umbral de evacuación fijado en 6,30 metros.

Por el momento, el río Paraná se encuentra lejos de los niveles de alerta y evacuación a pesar de registrar crecimiento. En Puerto Iguazú marca 20,8 metros (a 50 centímetros de la alerta), frente a Corrientes registra 4,98 metros con previsión de alcanzar un pico de 6 metros el próximo 20 de noviembre, y en Barranqueras (Chaco) el nivel es de 4,70 metros, manteniéndose ambos alejados de los parámetros de riesgo al igual que en las zonas de Santa Fe y Paraná.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene las alertas vigentes, advirtiendo que los efectos e inestabilidad vinculados al fenómeno continuarán desarrollándose en las próximas semanas, por lo que el monitoreo de los caudales y las precipitaciones es constante.