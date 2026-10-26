El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para este lunes en la cordillera sanjuanina de Calingasta. David Devia, secretario de Recursos Hídricos de San Juan, monitorea la situación en un mes golpeado por las inclemencias climáticas. Este nuevo episodio representa el tercer temporal de nieve que atraviesa la zona durante el mes de octubre.

El informe del organismo oficial prevé acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo superar esos valores de manera puntual. Además se esperan chaparrones de nieve y algunas tormentas en diversos sectores de la alta montaña. La advertencia fue dada a conocer de manera pública durante la madrugada de este primer día de la semana.

A comienzos de mes el funcionario señaló que las condiciones meteorológicas impedían encontrar una ventana segura para realizar vuelos de cateo. Estos trabajos permiten medir directamente la nieve acumulada en sectores de difícil acceso donde no existen caminos para llegar por tierra. La demora complica determinar la cantidad de agua para el próximo ciclo hídrico.

Para elaborar los pronósticos del ciclo hídrico se utilizan imágenes satelitales, teledetección, estadísticas y otros modelos de análisis. Sin embargo, la cantidad de nieve que cae no se traduce automáticamente en agua disponible para la provincia. En ese proceso influyen directamente su distribución, la altura, la compactación y la evolución de las temperaturas durante el deshielo.

La alerta de nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar diversos inconvenientes. En los sectores cordilleranos las nevadas pueden reducir la visibilidad, dificultar la circulación y complicar las actividades al aire libre. Por ello se recomienda consultar las actualizaciones oficiales y verificar el estado de los caminos antes de circular.