La Guarnición Ejército San Juan, a través del Regimiento de Infantería de Montaña 22 "Tcnl. Juan Manuel Cabot" (RIM 22), emitió un comunicado oficial para advertir a la comunidad que este miércoles 21 de octubre, entre las 07:30 y las 20:00 horas, el Servicio Penitenciario Provincial llevará a cabo intensos ejercicios de entrenamiento e instrucción de tiro utilizando munición de guerra.

Las prácticas tendrán lugar dentro del predio del Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia.

La franja perimetral afectada está delimitada entre la Ruta Provincial 60, la Avenida Libertador General San Martín y las inmediaciones de las Sierras de Zonda. Debido a la magnitud de los armamentos emplazados en el polígono militar, las autoridades anticiparon que a lo largo de toda la jornada se escucharán fuertes detonaciones e impactos en las zonas urbanas y rurales adyacentes.

Aviso para quienes circulen por la zona

El polígono del Campo Militar General Sarmiento es el predio estratégico habitual donde las fuerzas de seguridad provinciales y las Fuerzas Armadas realizan sus capacitaciones tácticas y revalidaciones de tiro.

Dado que el terreno colinda con arterias viales de alta circulación —especialmente para quienes se desplazan hacia los diques de Ullum y Punta Negra o recorren la zona turística y residencial del departamento—, se han dispuesto una serie de recomendaciones para evitar imprevistos y situaciones de pánico.

Tránsito sobre Avenida Libertador y Ruta 60: Aunque la circulación vehicular por las arterias principales no estará interrumpida, se solicita conducir con máxima precaución, mantener la concentración al volante y evitar distracciones o maniobras intempestivas ante el estruendo de las ráfagas o estallidos.

Actividades recreativas y deportivas: Se prohíbe terminantemente el ingreso de civiles, deportistas, ciclistas y senderistas al perímetro del campo militar o las huellas del pie de monte de las Sierras de Zonda cercanas al sector de prácticas.

Cuidado de mascotas y animales: Por la potencia sonora de las detonaciones a lo largo del día, se sugiere a los vecinos de Marquesado, La Bebida y zonas aledañas mantener a resguardo a sus animales domésticos para evitar extravíos o cuadros de estrés por pirotecnia/detonaciones.

Llamados de emergencia: Se recuerda a la población que los ruidos responderán exclusivamente a una instrucción programada y coordinada, por lo que se pide hacer un uso responsable de las líneas de emergencia (911) para no saturar los sistemas institucionales.