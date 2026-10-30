Una violenta tormenta estival sorprendió en la tarde de este jueves 29 de octubre a los vecinos del departamento Iglesia, provocando graves escorrentías e impactantes imágenes en la localidad de Rodeo.

El fenómeno climático desencadenó una fuerte corriente de agua y sedimentos que transformó a la transitada avenida Santo Domingo de Guzmán en un verdadero cauce de barro.

El episodio comenzó pasadas las 17:20 horas con una precipitación de granizo en seco que afectó con mayor intensidad a los barrios América, Cantoni y el sector de San Luis.

Minutos más tarde, se desencadenó un violento torrencial que generó el inmediato anegamiento de calles. Mientras en la zona de Colola se reportaron lluvias de gran volumen, en las inmediaciones del dique Cuesta del Viento la situación se mantuvo sin precipitaciones durante las primeras horas.

Las fuertes corrientes superficiales avanzaron rápidamente desde los sectores altos hacia el casco urbano, arrastrando materiales, barro y sedimentos a su paso.

La situación generó alarma en la comunidad y motivó el aviso de las autoridades para prevenir accidentes, recomendando evitar el tránsito por badenes o calles anegadas y no intentar cruzar bajo ningún concepto sectores donde el agua corra con fuerza.

Pronóstico para las próximas horas

El fenómeno se enmarca en un cuadro general de inestabilidad meteorológica que afecta a gran parte de la provincia de San Juan. De acuerdo con los datos oficiales, se prevé que la inestabilidad continúe durante la noche del jueves y la jornada del viernes 30 de octubre, con probabilidad de precipitaciones aisladas. Hacia el fin de semana se espera una progresiva mejora en las condiciones del tiempo, aunque con la presencia de ráfagas de viento.

Las autoridades locales y los organismos de emergencia mantienen el monitoreo en los distintos sectores del departamento Iglesia para evaluar posibles daños en la infraestructura vial y asistir a los vecinos de las zonas más damnificadas.