El programa provincial San Juan Te Busca difundió este domingo la búsqueda de dos adolescentes de 14 años que permanecen desaparecidos en distintos hechos ocurridos durante el fin de semana. Desde las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita encontrarlos.

Se trata de Tiziano Benjamín Pereira y Alma Antonela Farías, ambos de 14 años, cuyos pedidos de localización fueron publicados a través de los canales oficiales del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas.

Información emitida por la Policía de San Juan.

Tiziano Benjamín Pereira fue visto por última vez el 17 de julio. Según la información oficial, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene contextura mediana, tez blanca, ojos marrones, cabello castaño, rostro redondo, nariz cóncava y un peso estimado de 58 kilogramos.

En el caso de Alma Antonela Farías, de 14 años, no es la primera vez que se activa un operativo para dar con su paradero. La adolescente ya había sido reportada como desaparecida el 5 de junio de este año, aunque en aquella oportunidad finalmente fue localizada. Ahora volvió a ser buscada por el programa provincial San Juan Te Busca tras ausentarse el 18 de julio.

Información emitida por la Policía de San Juan.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de alguno de los dos menores se comunique de inmediato con el 911, donde se recibirán denuncias de manera anónima para colaborar con la investigación.