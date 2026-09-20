San Juan atraviesa este domingo 20 de septiembre una jornada bajo alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia. El fenómeno estará acompañado por temperaturas elevadas y condiciones secas durante gran parte del día.

De acuerdo con el pronóstico, el viento será el principal protagonista de la jornada y ganará intensidad durante la tarde. En esa franja se esperan velocidades sostenidas de entre 32 y 41 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre los 70 y 78 kilómetros por hora. La temperatura máxima, en tanto, alcanzaría los 32°C.

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 27°C. El viento llegará desde el oeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían oscilar entre los 60 y 69 kilómetros por hora.

La situación continuará durante la noche. El pronóstico anticipa una temperatura cercana a los 23°C, viento del oeste de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas nuevamente ubicadas entre los 60 y 69 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda en sectores de San Juan. El organismo advierte que el fenómeno puede generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas, evitar permanecer debajo de árboles, postes o carteles y circular con precaución. También se aconseja evitar encender fuego debido a las condiciones favorables para la propagación de incendios.