Entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario —una caída del 6 %— y 39.488 empresas dejaron de acreditar salarios a través de entidades financieras —también un retroceso del 6 %—, según el último informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central analizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundido por la diputada Julia Strada.

Las cuentas sueldo pasaron de 10.511.100 en diciembre de 2024 a 9.885.099 en agosto de 2026, mientras que las empresas que utilizan el sistema bancario para pagar remuneraciones bajaron de 662.181 a 622.693. El retroceso refleja el deterioro del empleo registrado y permite aproximarse a la reducción del universo de empleadores formales, aunque no implica necesariamente que todas esas firmas hayan cerrado, ya que algunas pudieron cesar operaciones, achicar planteles o pasar trabajadores a la informalidad.

Ese movimiento se suma a otras estadísticas oficiales que muestran una contracción sostenida del empleo registrado: según un relevamiento de CEPA sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo en unidades productivas de todo el país, equivalente a una baja del 4,4 % al pasar de 9.857.173 a 9.419.562 trabajadores.

En paralelo a la caída de puestos, los registros de la SRT dan cuenta de 32.290 unidades productivas menos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, lo que representa una contracción del 6,3 % al caer de 512.357 a 480.067; aunque se trata de un registro distinto al de las empresas que acreditan haberes por bancos, ambos indicadores muestran una tendencia descendente.

El impacto también se observa con fuerza en la provincia de Buenos Aires —donde se concentra una parte central de la actividad industrial—, donde el Observatorio Económico bonaerense y CEPA registraron entre noviembre de 2023 y julio de 2026 la pérdida de 113.167 empleos registrados en unidades productivas —el 25,9 % del total nacional— y la baja de 9.151 empresas del registro provincial, equivalente a un descenso del 6 %.

En el sector público nacional, otro informe de CEPA elaborado con datos del INDEC contabilizó una baja de 77.152 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 —una caída del 22,5 %, de 343.357 a 266.205 trabajadores—, con recortes destacados en Correo Argentino (-5.687 puestos), Operadora Ferroviaria (-4.426), Banco Nación (-2.379), Aerolíneas Argentinas (-1.969) y AySA (-1.908).

La precarización y los conflictos completan el panorama: según CEPA y el Observatorio Económico bonaerense con datos del INDEC del segundo trimestre de 2026, el 45 % del empleo nacional era informal —y el 47,5 % en la provincia de Buenos Aires según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario—, mientras que un relevamiento de CEPA de fuentes periodísticas y sindicales entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026 contabilizó al menos 953 conflictos laborales —65,3 % en la industria, especialmente textil, alimenticia y metalúrgica; 53,7 % por despidos y 17,5 % por cierres— y marcó que los cierres, quiebras y concursos preventivos escalaron del 6,2 % de los conflictos en 2024 al 17,6 % en 2025, al 39,9 % en 2026 y al 56,5 % en el segundo semestre de este año.