Alerta por nevadas intensas en cinco departamentos de San Juan

San Juan atraviesa una jornada de clima extremo este lunes 20 de julio tras la alerta emitida por la Dirección de Protección Civil. El organismo advirtió que "el fenómeno estará acompañado por fuertes vientos, viento blanco y una importante reducción de la visibilidad". Por esta razón, se solicitó a la población extremar las precauciones al momento de transitar por las zonas afectadas.

De acuerdo al informe oficial, la alerta amarilla alcanza a la precordillera de los departamentos Pocito, Rivadavia, Sarmiento y Zonda. En estas áreas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad con acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros por cada jornada, aunque los valores podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de menor altura también podrían registrarse precipitaciones en forma de nieve o aguanieve.

La situación más compleja se prevé para la cordillera de Calingasta, donde rige una alerta naranja. Allí se esperan nevadas intensas con una acumulación estimada de entre 100 y 150 centímetros durante el período de vigencia de la advertencia. Las condiciones climáticas estarán acompañadas por fuertes ráfagas, viento blanco y una significativa disminución de la visibilidad en toda la zona.

Ante este escenario, el organismo "recordó la obligatoriedad de portar cadenas para los neumáticos, verificar que el sistema de refrigeración del vehículo cuente con líquido anticongelante y controlar el correcto funcionamiento del limpiaparabrisas". También se "aconsejó mantener las luces bajas encendidas en todo momento y utilizar las luces antiniebla únicamente cuando la visibilidad sea prácticamente nula".

En cuanto a la conducción, se recomendó "reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante y evitar frenadas, aceleraciones o maniobras bruscas". Las autoridades explicaron que el hielo disminuye la adherencia de los neumáticos y agregaron que "en caso de que el vehículo patine, se aconseja no frenar y girar suavemente el volante hacia el mismo lado en el que se desplaza la parte trasera del automóvil".

Finalmente, las autoridades sugirieron "viajar con mantas térmicas, ropa de abrigo, agua potable, alimentos de alto valor calórico, el tanque de combustible lleno y un teléfono celular con batería suficiente". Estos elementos son esenciales para afrontar cualquier eventualidad en caso de quedar varados por las inclemencias del tiempo.