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País > Alerta meteorológica

Alerta por tormentas y vientos de hasta 80 km/h en 10 provincias

El SMN emitió alertas por tormentas, viento, lluvias, nevadas y Zonda para distintas regiones del país.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El mapa del SMN muestra las zonas afectadas por el temporal. (Gentileza)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 20 de septiembre una serie de alertas por tormentas, vientos fuertes, lluvias, nevadas y viento Zonda que afectan a distintas provincias del país. El organismo informó que algunas zonas de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Catamarca permanecen bajo advertencias por tormentas, mientras que otras regiones enfrentan ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Tormentas fuertes y ráfagas

Según el SMN, el nivel de alerta naranja alcanza al norte y noroeste de Buenos Aires, el centro-este de Córdoba, el sur de Santa Fe y el suroeste de Entre Ríos. En esas áreas, “se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas que “podrían superar los 90 km/h”. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 mm, aunque pueden ser mayores de manera puntual.

En tanto, rige alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. El organismo indicó que pueden registrarse lluvias intensas, ocasional caída de granizo y ráfagas superiores a 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada estimados son de entre 15 y 30 mm.

Las zonas afectadas por tormentas para hoy. (Captura: smn.gob.ar)

Viento fuerte en varias regiones

El SMN también mantiene una alerta amarilla por vientos para Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

Para Buenos Aires, La Pampa y Córdoba se prevén vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de entre 50 y 80 km/h. En Chubut, Río Negro y Neuquén, en cambio, las ráfagas pueden superar los 100 km/h.

En la zona cordillerana de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, los vientos tendrán velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que también podrían superar los 100 km/h.

Las zonas afectadas por vientos para hoy. (Captura: smn.gob.ar)

Lluvias, nevadas y viento Zonda

La situación meteorológica también alcanza a la Patagonia. Santa Cruz y Chubut tienen sectores bajo alerta por lluvias, con acumulados que pueden llegar a 40 mm en las zonas con advertencia naranja.

Además, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén presentan alertas por nevadas, con acumulaciones previstas de entre 10 y 20 centímetros. Para Mendoza, San Juan y La Rioja se esperan entre 30 y 50 centímetros de nieve, con posibles ventiscas, viento blanco y reducción de visibilidad.

Por último, el SMN advirtió por viento Zonda en sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h, además de posibles reducciones de visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

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