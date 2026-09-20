El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 20 de septiembre una serie de alertas por tormentas, vientos fuertes, lluvias, nevadas y viento Zonda que afectan a distintas provincias del país. El organismo informó que algunas zonas de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Catamarca permanecen bajo advertencias por tormentas, mientras que otras regiones enfrentan ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Tormentas fuertes y ráfagas

Según el SMN, el nivel de alerta naranja alcanza al norte y noroeste de Buenos Aires, el centro-este de Córdoba, el sur de Santa Fe y el suroeste de Entre Ríos. En esas áreas, “se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, posible caída de granizo y ráfagas que “podrían superar los 90 km/h”. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 mm, aunque pueden ser mayores de manera puntual.

En tanto, rige alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. El organismo indicó que pueden registrarse lluvias intensas, ocasional caída de granizo y ráfagas superiores a 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada estimados son de entre 15 y 30 mm.

Las zonas afectadas por tormentas para hoy. (Captura: smn.gob.ar)

Viento fuerte en varias regiones

El SMN también mantiene una alerta amarilla por vientos para Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

Para Buenos Aires, La Pampa y Córdoba se prevén vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de entre 50 y 80 km/h. En Chubut, Río Negro y Neuquén, en cambio, las ráfagas pueden superar los 100 km/h.

En la zona cordillerana de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, los vientos tendrán velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que también podrían superar los 100 km/h.

Las zonas afectadas por vientos para hoy. (Captura: smn.gob.ar)

Lluvias, nevadas y viento Zonda

La situación meteorológica también alcanza a la Patagonia. Santa Cruz y Chubut tienen sectores bajo alerta por lluvias, con acumulados que pueden llegar a 40 mm en las zonas con advertencia naranja.

Además, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén presentan alertas por nevadas, con acumulaciones previstas de entre 10 y 20 centímetros. Para Mendoza, San Juan y La Rioja se esperan entre 30 y 50 centímetros de nieve, con posibles ventiscas, viento blanco y reducción de visibilidad.

Por último, el SMN advirtió por viento Zonda en sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h, además de posibles reducciones de visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.