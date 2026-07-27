La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológica N° 28/26 ante la llegada de viento Zonda a distintos sectores de San Juan durante este lunes 27 de julio. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

La advertencia alcanza a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum, Zonda y la zona baja de Jáchal.

Según el informe, el viento tendrá velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 70 km/h en forma puntual. El fenómeno estará acompañado por un repentino aumento de la temperatura y una fuerte disminución de la humedad relativa.

Las condiciones también podrían generar polvo en suspensión y una reducción de la visibilidad, especialmente en caminos y sectores descampados. Por este motivo, recomendaron extremar las precauciones al circular.

Recomendaciones

Desde Protección Civil aconsejaron cerrar y asegurar puertas y ventanas, retirar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y prestar atención a cables, ramas o elementos sueltos.

También pidieron no permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas o toldos. En caso de conducir, recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas.