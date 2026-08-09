Llamativos giros entre el Ministerio de Economía y el Banco Central encendieron las alarmas del mercado financiero. Consultoras advierten por movimientos opacos en dólares y pesos mientras Bausili intenta restarle dramatismo.

Las cuentas del Tesoro Nacional en el Banco Central (BCRA) han ingresado en un terreno de marcada opacidad que mantiene en alerta máxima a los analistas del mercado financiero. En el transcurso de pocos días se registraron movimientos millonarios de divisas y una abrupta inconsistencia en las cuentas en pesos, que exhiben un desfase de 4 billones de pesos correspondientes al financiamiento captado en la última licitación de deuda.

Consultoras privadas como 1816 y Outlier detectaron que los depósitos en pesos cayeron violentamente de $3 billones a tan solo $260.000 millones, a pesar de que el saldo de colocación había sido ampliamente superior. El economista Gabriel Caamaño precisó que los fondos fueron reapareciendo de manera parcial y desfasada en el tiempo, sugiriendo que la liquidez podría estar siendo canalizada a través de la banca comercial u operaciones de Repo, al tiempo que se observaron fuertes caídas en los depósitos en dólares que coincidieron con picos de presión sobre el dólar mayorista.

"No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos", dijo Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina, a un reportero acreditado del medio económico Bloomberg, en conferencia de prensa.

Ante las crecientes dudas de la City, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, evitó asumir responsabilidad directa sobre el manejo de dichos fondos y remitió explicaciones al Palacio de Hacienda. Su irónica respuesta buscó desactivar la polémica, aunque terminó por confirmar la falta de claridad en la trazabilidad de los recursos entre los organismos gubernamentales.

La inquietud del mercado trasciende lo contable: el Gobierno enfrenta la delicada meta de equilibrar la cantidad de pesos en circulación, frenar la escalada del dólar y acumular reservas para responder ante los compromisos con el FMI. La falta de transparencia en la gestión de estos fondos dificulta el seguimiento del balance del BCRA y añade incertidumbre sobre las verdaderas herramientas de intervención oficial.