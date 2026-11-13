El Servicio Penitenciario de San Juan tiene actualmente 1.811 internos y garantizar su alimentación representa un gasto millonario para el Estado provincial. Así lo explicó Carlos Suárez, director del Penal de Chimbas, quien durante una entrevista a radio Sarmiento estimó que el costo ronda los $5.000 diarios por persona. A partir de ese valor, es posible calcular cuánto representa alimentar a toda la población carcelaria.

De acuerdo con la cifra mencionada por Suárez, alimentar a cada uno de los 1.811 internos a razón de $5.000 por día representa un gasto diario de $9.055.000. La proyección mensual, tomando 30 días, alcanza los $271.650.000. En tanto, durante un año de 365 días, el costo estimado asciende a $3.305.075.000.

Se trata de cálculos realizados sobre el valor aproximado mencionado por el funcionario y la cantidad actual de internos. No corresponden a una cifra presupuestaria oficial informada por el Servicio Penitenciario.

Durante la entrevista, Suárez explicó que el monto mencionado corresponde a la alimentación y se refirió a las prestaciones básicas que debe garantizar la institución. "Se les brinda desayuno, almuerzo y cena, además de atención médica, colchón, cama, frazada y un lugar de alojamiento", señaló.

Una alimentación supervisada por nutricionistas

Al hablar sobre la comida que reciben los internos, el director explicó que los alimentos son evaluados por profesionales para garantizar una dieta equilibrada. "Tenemos una comida balanceada porque el nutricionista tiene que evaluar los alimentos que se van a brindar. Son alimentos básicos", manifestó.

En ese sentido, también se refirió a las condiciones de alojamiento y a las prestaciones que debe garantizar el Estado durante el cumplimiento de las condenas.

La superpoblación, otro de los desafíos del penal

Además del gasto que representa la alimentación, Suárez expuso la situación de superpoblación que atraviesa el Servicio Penitenciario. Actualmente, hay 1.811 internos para una capacidad aproximada de 1.000 personas.

"Estamos sobrepasados en el límite de la superpoblación", reconoció el funcionario. También indicó que el sector número 5 ya está terminado y atraviesa las últimas etapas de revisión antes de su equipamiento.

El nuevo espacio contará con tecnología destinada a reforzar los controles, entre ellos escáneres para personas y bolsos, detectores de metales y cámaras de seguridad con inteligencia artificial.

Según explicó Suárez, el objetivo es avanzar con la habilitación del sector y la puesta en funcionamiento de un centro de monitoreo durante el primer semestre de 2027.