El papa León XIV fue operado con éxito este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia, para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones. El Vaticano confirmó que la intervención concluyó dentro de los tiempos y de la manera previstos, y que el pontífice regresó a su habitación para continuar con la recuperación.

La cirugía estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica del hospital, encabezado por el profesor Stefano Margaritora. Según había anticipado la Santa Sede, el período de internación posoperatoria se extendería aproximadamente una semana.

El nódulo había sido detectado durante una revisión médica de rutina. El propio León XIV informó el domingo, después del rezo del Ángelus, que la lesión se encontraba en una fase temprana y bien localizada, y que los médicos habían recomendado extirparla.

Suspendió su agenda hasta el 20 de octubre

A raíz de la intervención, el Papa canceló sus audiencias y compromisos públicos hasta el martes 20 de octubre. Antes de ingresar al hospital, había mantenido su agenda con normalidad y recibido a representantes religiosos de distintos países, entre ellos el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

El pontífice, de 71 años, había cumplido siete audiencias durante la mañana del lunes, según el boletín oficial de la Santa Sede. Entre los encuentros también hubo reuniones con autoridades eclesiásticas y representantes de Cáritas Internacional.

Tras la operación, el Vaticano indicó que brindaría nueva información sobre la evolución del estado de salud del Papa.

La expectativa por su visita a la Argentina

La intervención se produjo a pocas semanas del viaje apostólico previsto por León XIV a Sudamérica, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre.

Hasta el momento, la operación no había derivado en un anuncio oficial de cancelación de la gira. La evolución del pontífice durante los días de recuperación será clave para conocer si podrá cumplir con las actividades previstas en la región.