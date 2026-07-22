Una investigación de la Policía Rural permitió detectar un galpón en Pocito donde presuntamente se realizaban tareas de faena clandestina de equinos. Tras el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos vinculados a la actividad ilegal, restos de animales y avanzaron con nuevas medidas judiciales que derivaron en el allanamiento de un domicilio. Esta es una problemática que denunció GRUPO HUARPE en 2024.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Unidad Rural N°4 Sarmiento, en conjunto con el Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, en el marco de una causa iniciada por infracción a los artículos 343° y 344°.

Hallaron herramientas utilizadas para la faena ilegal

El galpón de faena clandestina se encuentra en el Barrio Conjunto 6.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó luego de detectar un galpón en el que se realizaba faena clandestina de equinos.

Durante la primera intervención, los efectivos encontraron distintos elementos utilizados para el procesamiento de animales, entre ellos ganchos, un arco metálico destinado a colgar ejemplares y cuchillos.

Habían ganchos, cuchillos y otros elementos de faena clandestina.

Además, en el lugar se secuestraron aproximadamente 10 cabezas de equinos que ya habían sido faenados, lo que permitió avanzar con la investigación para determinar responsabilidades.

Allanamiento y secuestro de elementos

Como parte de las tareas investigativas, el pasado 16 de julio se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Conjunto 6, donde reside un hombre de apellido Esposito, de 43 años.

La policía secuestró armas y equipos de faena.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una balanza comercial digital, un gancho carnicero metálico y un teléfono celular perteneciente al titular de la vivienda.

Los efectivos también rescataron aves autóctonas.

Además, encontraron nueve aves autóctonas, entre ellas ejemplares de jilguero, zorzal, reina mora y rey del bosque, cuya tenencia quedó bajo investigación.

También encontraron un arma de fuego

En el mismo operativo, los efectivos hallaron un arma de fuego marca Mahle calibre .22, con su cargador y diez municiones del mismo calibre. A raíz de este descubrimiento, tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuará con las actuaciones correspondientes.

La causa quedó vinculada a infracciones a normas de convivencia, tenencia ilegal de arma de fuego y actividades relacionadas con la faena clandestina de equinos. La Justicia busca establecer el grado de participación de las personas involucradas y el destino que tenían los animales procesados.